顧博士牙醫診所 植牙/全口重建/全口假牙

Michael Gu DDS

顧博士牙醫診所（Michael Gu DDS），美國空軍牙醫博士少校，現任南加州大學 USC牙醫學院臨床教授。專精植牙，植牙修復， 牙骨再生，全口植牙，全口假牙， 無創傷拔牙等；主要是針對中老年人沒有了牙齒需要做植牙或佩戴全口假牙的診治。

顧醫師表示，牙齒脫落以後，植牙是目前比較常見也比較先進的一種技術。植牙是利用一個特製的鈦合金螺絲植入牙床用於支撐，然後把牙冠裝到上面去。隨著牙科技術的更新和發展，植牙的技術也隨之更新。數碼化植牙指的是在植牙前利用最新的斷層掃描技術對於口腔的骨頭和方位進行評估，之後做好植牙計劃，手術時間就可以縮短，更精準，成功率更高。還可減少術後腫脹和疼痛，使用起來更舒服，更美觀。

3D打印假牙主要是針對中老年人沒有了牙齒需要佩戴全口假牙。該診所採用最新的3D打印技術來製作假牙，減少了製作的步驟和時間。生產出來的牙齒契合度更高，佩戴更舒適，吃東西更方便，看起來也更美觀。這種技術的運用可以說是世界領先而且是很成熟。很多時候老人容易忘記假牙放在哪裡或者丟失，該者所可以打印出一副同樣的假牙，而且當天可以完成，這樣可減少老人的很多痛苦，也會給兒女和家人帶來了很多的方便。

移動性假牙在牙醫領域裡面是個很難的話題，如果假牙做得不好會很不舒服，吃東西也會很困難。該診所有製作上千幅假牙的經驗，加上所採用的最新技術，是中老年人做假牙的好選擇。

顧博士畢業於美國密蘇里大學堪薩斯分校牙醫學院， 獲四年美國國防部 空軍全額獎學金， 其後負責美國空軍飛行員口腔健康，亦為世界口腔種植協會成員。

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