我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美大眾交通口罩令 延長至明年3月18日

華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

聯合健保提醒 紅藍卡更改承保註冊期12/7截止

【洛杉磯訊】

紅藍卡年度開放註冊期至12月7日截止，聯合健康保險(United Healthcare)亞裔市場部、提醒紅藍卡受益人把握最後機會。

能讓紅藍卡受益人更改計劃承保的開放註冊期，只剩下數天。聯合健康保險亞裔團隊表示，將盡最大努力協助紅藍卡受益人選擇計劃。歡迎民眾親訪聯合健保的服務中心瞭解有哪些可獲得的福利。

聯合健保亞裔團隊有專業人員，為民衆講解2022年計劃的福利特色包括：最大的紅藍卡優惠計劃醫療網絡、涵蓋最完整的藥物承保，比其他單一處方藥計劃更廣。更多計劃選擇以滿足不同健保需求。聯合健康保險天普市亞裔資訊中心還可為民衆提供的各種社區服務。

健保計劃的選擇各人不同、而且非常重要。故此，紅藍卡受益人及其照護者應把握一年一度的開放註冊期，認識各種選擇並決定是否需要轉換新計劃以滿足健康需求。

身為健保行業領導者之一的聯合健康保險，為華裔社區服務將近30年，提供文化及語言上合適的產品和服務。到訪聯合健保在各社區設立的服務中心，聯合健保亞裔團隊可以民眾熟悉的母語，協助民眾選擇合適的計劃。

聯合健康保險天普市亞裔資訊中心地址：9055 E. Las Tunas Dr., Suite 120 (茶壺廣場), Temple City, CA。紅藍卡受益人也可電華語專線：1-866-582-9057， 或瀏覽聯合健康保險網站 www.uhcAsian.com 瞭解詳情。

聯合健康集團受「財富」雜誌評選為2015年「全球最受推崇的公司」。這是聯合健康集團連續第五年，在保險與保健管理式企業領域中名列第一，連續第六年公司在創新領域中評比第一。聯合健康保險是道瓊斯工業平均指數中前三十名領先企業的藍籌成員。

保險 紅藍卡 健保

上一則

國民黨派黃裕鈞駐華府 先停洛杉磯會僑胞

下一則

海關截1.3萬件中製高仿名牌貨 真品值逾3000萬

延伸閱讀

因疫被迫除籍 健保、國民年金返台可續保 免等6個月

因疫被迫除籍 健保、國民年金返台可續保 免等6個月
紅藍卡登記剩兩周 SCAN計畫福利多

紅藍卡登記剩兩周 SCAN計畫福利多
紅藍卡年度開放註冊期12月7日截止提醒紅藍卡受益人把握最後機會

紅藍卡年度開放註冊期12月7日截止提醒紅藍卡受益人把握最後機會
健安保險 根據各人需求推薦適合健保計劃

健安保險 根據各人需求推薦適合健保計劃
福全健保 紅藍卡使用者2022年度的新選擇

福全健保 紅藍卡使用者2022年度的新選擇
聯合健保 為紅藍卡受益人 專設醫療保險計劃

聯合健保 為紅藍卡受益人 專設醫療保險計劃

熱門新聞

洛杉磯Canoga 公園區的Nordstrom商場遭團夥打劫，警察和保安勘查現場。（ABC7）

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

2021-11-25 15:41
美國疫情苦、治安差，洛杉磯華人放棄綠卡帶女兒返鄉。。（unsplash.com）

疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書

2021-11-30 02:19
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

2021-11-25 02:20
在入室搶劫中喪生的Jacqueline Avant，是Clarence Avant的妻子。（美聯社）

著名音樂人妻子在洛縣家中遭入室搶劫中彈身亡

2021-12-01 16:07
11月27日凌晨三時，三名嫌疑人破門闖入阿市一家冰淇淋店。（監控視頻截屏）

打砸搶蔓延至南加 阿罕布拉市商家遭洗劫 視頻全都錄

2021-12-01 02:20
林永健醫師分享自己的抗體數據，建議大家在六至十個月之間打加強針。（林永健提供）

華醫打第2針10個月 抗體剩1.3% 籲打加強針

2021-11-28 02:18

超人氣

更多 >
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光
美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明