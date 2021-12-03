聯合健保提醒 紅藍卡更改承保註冊期12/7截止

紅藍卡 年度開放註冊期至12月7日截止，聯合健康保險 (United Healthcare)亞裔市場部、提醒紅藍卡受益人把握最後機會。

能讓紅藍卡受益人更改計劃承保的開放註冊期，只剩下數天。聯合健康保險亞裔團隊表示，將盡最大努力協助紅藍卡受益人選擇計劃。歡迎民眾親訪聯合健保 的服務中心瞭解有哪些可獲得的福利。

聯合健保亞裔團隊有專業人員，為民衆講解2022年計劃的福利特色包括：最大的紅藍卡優惠計劃醫療網絡、涵蓋最完整的藥物承保，比其他單一處方藥計劃更廣。更多計劃選擇以滿足不同健保需求。聯合健康保險天普市亞裔資訊中心還可為民衆提供的各種社區服務。

健保計劃的選擇各人不同、而且非常重要。故此，紅藍卡受益人及其照護者應把握一年一度的開放註冊期，認識各種選擇並決定是否需要轉換新計劃以滿足健康需求。

身為健保行業領導者之一的聯合健康保險，為華裔社區服務將近30年，提供文化及語言上合適的產品和服務。到訪聯合健保在各社區設立的服務中心，聯合健保亞裔團隊可以民眾熟悉的母語，協助民眾選擇合適的計劃。

聯合健康保險天普市亞裔資訊中心地址：9055 E. Las Tunas Dr., Suite 120 (茶壺廣場), Temple City, CA。紅藍卡受益人也可電華語專線：1-866-582-9057， 或瀏覽聯合健康保險網站 www.uhcAsian.com 瞭解詳情。

聯合健康集團受「財富」雜誌評選為2015年「全球最受推崇的公司」。這是聯合健康集團連續第五年，在保險與保健管理式企業領域中名列第一，連續第六年公司在創新領域中評比第一。聯合健康保險是道瓊斯工業平均指數中前三十名領先企業的藍籌成員。