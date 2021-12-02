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盈科美國律師事務所 搬遷新址至Union Bank Plaza

【洛杉磯訊】
管理合夥人Jesse Weiner ，執行主任 Henry Li 李永源 ， 業務部負責人Ian Liao 廖彥銘(自右至左) 。
管理合夥人Jesse Weiner ，執行主任 Henry Li 李永源 ， 業務部負責人Ian Liao 廖彥銘(自右至左) 。

YK Law LLP(盈科美國律師事務所 ) 、日前在洛杉磯市中心舉辦酒會，迎接新年到來，並慶祝律所搬遷至Union Bank Plaza新址。

盈科的客戶、合作夥伴、政商領袖等百餘人參加了酒會。 American-Chinese CEO Society (美中企業家商會) 為此次酒會的協辦方，邀請了數十位商會理事及會員參加，華文與主流多家媒體亦受邀並進行了報導。

YK Law執行主任李永源 ( Henry Li ) 表示：「2020和2021年對我們來說，是非常困難的兩年。作為一家國際律師事務所，國際化和跨境法律服務是我們的主要業務領域，也是我們的核心競爭力。但是，疫情導致我們的客戶無法旅行，也導致很多跨境交易被取消，我們已經有近兩年的時間未能與我們的朋友及合作夥伴碰面。但是，在疫情期間，我們所有的客戶及合作夥伴都給了我們極大的支持，使我們可以順利渡過這段艱難時間，並繼續成長壯大。遷入Union Bank Plaza 22層新址，是我們的一個新起點」。

YK Law管理合夥人、知名娛樂法律師 Jesse Weiner表示：「我從2012年起代表盈科律師事務所在美國提供法律服務。2019年和李律師在紐約設立了YK Law並同時在洛杉磯開設了辦公室。我們南加州的洛杉磯和爾灣辦公室，為客戶提供全球化、綜合性、一站式的商事法律服務」。

美中企業家商會主席Robert Sun、及橙縣華人商會主席Jacob Wu，酒會中對YK Law遷入新址表示祝賀。

盈科律師事務所全球合夥人梅向榮律師及楊琳律師，通過視頻方式連線，代表盈科中國區12,000 名律師對YK Law的發展表示祝賀，並表示YK Law是盈科全球法律服務網路的核心成員律所，也是中國盈科律師事務所長期合作夥伴。

YK Law目前在紐約、洛杉磯、爾灣、舊金山、達拉斯、邁阿密、新澤西等城市設立了辦公室，擁有近50位律師，為全球企業及企業家提供綜合性商事法律服務。主要的業務領域包括：公司法與並購、訴訟與爭議解決、資本市場與證券監管、娛樂傳媒、知識產權、新興成長企業與科技公司服務、私募基金、對沖基金與 資產管理、房地產、稅法、財富保護與規劃、移民與全球流動、企業調查與合規，以及大中華區法律服務等。

YK Law的合夥人平均執業年限超過15年，多位合夥人曾就職於全球頂級律師事務所，並曾參與或代理眾多擁有國際影響力的交易和案件。YK Law的聯盟合作夥伴-中國盈科律師事務所，在中國擁有99家辦公室，超過1.2萬專業律師，是全球規模第二大的律師事務所。

了解盈科美國律師事務所更多的服務項目，可上網www.yklaw.us/。

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