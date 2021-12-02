福全健保提供更多紅藍卡保險福利 保障多

聯保醫療保險優勢計劃福全健保 （Clever Care Health Plan Inc., CCHP）2020年在南加州成立，為使用紅藍卡 的民衆提供福利 全面、簡便易懂的健保服務，也是首個推出結合西方醫學和東方養生療法的紅藍卡優勢計劃。

紅藍卡2022年度轉換期至12月7日止，紅藍卡持有人可以在這段時間修改、調整自己的計劃。針對長者的不同需求，福全健保優勢計劃在2022年將繼續提供牙科、視力、聽力還有處方藥福利；除此之外還增加了Part B退保費的計劃選擇，每年退費金額高達1,500元。

福全健保在南加地區涵蓋超過2,000名家庭醫生、和超過500名針灸師，以及其他專科醫生和醫療服務提供者，並使用民衆熟悉的語言。

2022年的優勢計劃為民衆提供多種福利，包括但不限於：1. 社區中心紅藍卡顧問的免費面對面諮諮詢。2. 無限次針灸、拔罐、刮痧、推拿、按摩、太等多種東方養生療法，而且無需家庭醫生轉診。3.高達2,500元的牙科津貼，可以用於假牙、根管、牙橋、拔牙等綜合服務，以及免費洗牙、X光和常規檢查。4. 高達1,200元的靈活津貼，可用於高爾夫、瑜伽、太極等課程或健身房會員費，以及購買非處方櫃台成藥和中草藥補品。5.高達每年48次的免費接送車。6.家庭醫生和專科醫生0元自付額。

福全健保總裁兼首席運營官 Myong Lee 表示，過去幾年，紅藍卡受保人在對健保和健康方面的需求不斷發展，「我們認為，在提高福利標準以滿足21世紀大衆對醫學和健康的需求的同時，提供可以符合加州及全美不同文化背景民衆需求的保險計畫，也非常重要。」

恰逢年度轉換期，福全健保在聖蓋博全統廣場開設社區中心，為華人購物或日常生活之餘，提供一個愜意的休息、匯聚和方便獲得實用健康資訊的場所。中心將會有紅藍卡健保專員，提供免費的國語或粵語諮詢服務；也會在未來開設紅藍卡健保講座，以及開設營養膳食、品茶、太極、智能手機教學等課程，帶來更多豐富民衆生活、促進健康的活動。

聖蓋博社區中心地址140 W. Valley Blvd., #125, San Gabriel。營業時間週一至週五上午9時至下午6時；週六上午9時至下午4時。歡迎諮詢(833)-721-4377 (TTY:711)，或訪問clevercare-ca.com。福全健保（Clever Care Health Plan, Inc.）是一個與Medicare簽約的HMO計劃，註冊取決於合約的續簽，福利因計劃而異。