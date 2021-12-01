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自然醣褐藻糖膠3-Plus 日本製造 調節免疫力

【洛杉磯訊】

自然醣公司表示，自然醣褐藻糖膠3-Plus可調節免疫力、刺激腸道免疫細胞活性，從而減輕化療帶來的副作用。

該公司表示，當正常細胞的DNA基因出現病變時，細胞有機會演變成惡性。有研究指出，自由基是惡性細胞的幫手之一，它與細胞核內的DNA結合，誘發細胞出現病變，並促使血管新生，為惡性細胞搭建轉移之路。

根據研究指出，多醣體可清除自由基，促進體內細胞機能正常運作。其中從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠，英文是Fucoidan，又名岩藻多糖、褐藻素，它是屬於高分子多醣體的一種，能幫助活化人體的NK細胞、巨噬細胞和殺傷T細胞的活性，進而提升和調節人體免疫功能。

褐藻糖膠功效一直備受科學家關注，在Pubmed中可以查詢超過2000篇的學術資料和論文。實驗證明褐藻糖膠能預防細胞病變、刺激腸道免疫細胞的活性，從而減輕化療帶來的副作用。

該公司表示，日本製造的自然醣褐藻糖膠3-Plus，是市面上含量高的褐藻糖膠產品。結合三種高純度的褐藻糖膠精華，沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉、和墨角藻褐藻糖膠精華，更特別加入巴西蘑菇菌絲體精華物。膠囊裝和濃縮液包裝（見圖），分別含有40克和110克高純度褐藻糖膠，製成品更通過FDA 以及USDA 的進口檢驗。

了解更多產品資訊，可電1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，也可以加入微信ID： naturemedic，或瀏覽網站www.fucoidan3plus.com，獲得更多優惠詳情。

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