全民保險 12/3免費線上職場性騷擾防治培訓

自2019年起，加州 公平就業和住房部（Department of Fair Employment and Housing, DFEH）即要求5人或以上的公司，需為所有員工包含全職員工、臨時工或兼職工提供性騷擾 防治培訓。

公司的主管、經理等管理階層員工，須完成兩小時培訓課程；一般員工則須完成一小時培訓課程。參加完培訓課程後，員工將取得培訓證明，由人事部門集結管理，且每兩年都需要接受再培訓。除此之外，新進員工也須在入職六個月內完成培訓。若雇主未提供「性騷擾防治課程培訓」，不但違反了加州勞工法規，若不幸發生職場性騷擾官司，公司也將面臨較大程度的責任歸屬。

隨著疫情漸緩，更多的公司行業恢復辦公室上班，雇主須更加注意加州勞工法規，避免不必要的訴訟問題。如何界定性騷擾? 若職場上發生了性騷擾事件，雇主或管理人員該如何應對? 員工面對性騷擾事件發生時，該採取什麼舉動保護自己？

「全民保險」邀請亞美達律師事務所的傅晶晶律師（Jennifer Fu），於12月3日週五上午10點至12點，舉辦線上「職場性騷擾防治培訓課程」，提升企業雇主職場性騷擾的防範意識，幫助員工保護自己。

這場講座由全民保險贊助，免費提供培訓，完成線上課程後，將會提供每位參加者的合格證書。講座全程將以英文形式舉辦並開放問答。線上報名： https://bit.ly/3CfoYkZ 電話報名可撥打626-873-1618。

全民保險表示，秉承「對您用心，始終如一」的專業精神，幫助社區每個家庭及企業，打造優質的保險理財規劃，提供個人醫療保險 、團體醫療保險、老人保險、旅遊保險、留學生保險、人壽保險、各項年金、教育基金、遺產規劃、長期護理、退休計畫、資產配置、信託規劃等，歡迎去電諮詢各類相關問題。

全民保險羅蘭岡總公司電話626-363-2228， 地址： 17506 Colima Road, #201, Rowland Heights CA 。 爾灣分公司電話 949-943-1789， 地址： 980 Roosevelt, #200A, Irvine CA 。網址： www.anyinsurances.com。