香港好運來超市 舉行國潮來襲活動 受歡迎

香港 好運來集團阿罕布拉 市門店，日前抓住了中國移民興起，順應了當前流行，舉辦了「國潮來襲」大型活動（見圖），受到民眾歡迎。

「國潮來襲」活動中，帶來國內搶手的潮流網紅食品，不僅讓海外華人享受家鄉的風味、為異國客人帶來亞洲美食，更貼近年輕社區人群的需求。

自去年疫情大流行以來，全美各州華人傳統超市受到了前所未有的衝擊。當前的購物體驗難以滿足顧客需求，缺乏線上元素更是直接導致年輕消費者群體的流失。位於洛杉磯發展迅速的香港好運來，是一家專注於北美少數族裔市場的科技賦能零售運營商。

香港好運來以創新和技術授權的全渠道商業模式為支撐，通過便捷、優質的購物體驗，提供生鮮、肉類、海鮮等生活必需品的線上線下一體化零售服務，為顧客打造愉快、實惠、高效和信賴的購物體驗。隨著市場的不斷進化，亞裔零售行業不斷出現新的革新者。

在此大環境下，中國京東集團對香港好運來超市業務進行了評估與分析，並正式啟動了整合改造方案。京東集團與香港運來超市集團，制定了向科技賦能及全渠道轉型戰略，以此推進傳統生鮮行業的升級。

同時香港好運來製定了自己的服務宗旨：「讓購物像呼吸新鮮空氣一樣輕鬆」。此次與京東集團合作，更是該企業向科技賦能及全渠道轉型道路上的里程碑式一步。

香港好運來集團阿罕布拉門店，此次舉辦的國潮來襲大型活動，在洛杉磯甚至是美國都是較為新穎的。因為該門店，規模較其它門店規模較小，但是內部裝飾更貼近年輕社區人群，所以舉辦了適應更多年輕人的活動。此次香港好運來集團攜手京東集團，獨創全美首家生活館，正式落地阿罕布拉市。

「國潮來襲」舉辦當天，現場並提供和牛、生蠔免費試吃，多種商品現金折扣，進店的顧客還有紅包等好禮相送。