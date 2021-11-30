2022年SCAN 聯邦醫療保險優勢計劃 新福利

SCAN健保表示，SCAN Balance (HMO SNP) 計劃有更低的共付額、更低的最高自付額、和 $0 胰島素選項，提供了前所未有的福利。

2022 年 SCAN 健保 計劃有哪些新福利 ？SCAN健保表示，SCAN Balance (HMO SNP) 計劃有更低的共付額、更低的最高自付額、和 $0 胰島素選項，提供了前所未有的福利。

為自己選擇醫療承保是一項重要的決定，它將影響你的健康、生活品質，還有預算。SCAN 表示，他們能為你提供協助。

年度參保期即將進入尾聲。瞭解他們是否為你最常用的服務提供保障，或是你想看的特定醫生是否在他們的醫師網絡內。以及（1）處方藥承保：在計劃的承保藥物清單中，查尋你的藥物，了解該藥是否承保以及該付多少共付額。今年，SCAN 的許多計劃都提供共付額 $0 的 1 級和 2 級藥物。（2）福利遠超過原始聯邦醫療保險 ：這些福利可能包括交通接送、牙科和視力保健、健身房會員、居家服務等。（3）以你的語言為你服務：透過電話與持有執照的經紀洽談、瀏覽網站，並索取中文文宣和參考資料。

作為美國最大的非營利性聯邦醫療保險優勢計劃之一，SCAN 表示他們的健保計劃 44 年來，始終協助長者保持健康和獨立。而他們的計劃中包含的福利和服務，就是專為實現這一目標而設計。

了解更多，可上網 scanhealthplan.com/zh/ 或電 888-371-7226 TTY: 711與SCAN 經紀洽談。

另外SCAN 補充說明： $0 胰島素僅適用於 SCAN Balance (HMO SNP) 計劃，僅適用於 Humalog®， Humulin®， Lantus®， Lyumjev® 和 Toujeo®。在首選藥房購買 1 級首選非品牌藥和 2 級非品牌藥，共付額為 $0僅限郵購。

還有，SCAN表示 ，所列的福利可能因計劃而異，並非每個 SCAN 計劃都可能提供所列的所有福利； 可去電 SCAN 瞭解更多詳情。SCAN 健保計劃是與聯邦醫療保險簽約的 HMO 計劃。加入 SCAN 健保計劃取決於續簽合約。