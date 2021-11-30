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政府新計劃 低收入者更負擔得起手機和互聯網

【洛杉磯訊】

新的政府計劃，使貧困和低收入者更負擔得起手機和互聯網。

加州政府提供給18歲以上低收入加州居民的免費普濟手機計劃，你可能有資格獲得新福利。如合資格你的福利將會大幅增加。 DATA流量會增加到 14GB ，並可以以優惠價購買平板電腦。

這是一個政府新計劃使貧困和低收入者，方便找工作或在家學習。 新客戶或現有客戶均可申請。申請時，攜帶正本身份證、醫療卡(白卡)和工卡。但平板電腦數量有限，最重要是申請需快。

加州政府提供給居民的免費普濟手機計劃， 現提供五寸半4G中文智能手機和平板電腦。每月不需付費用，無帳單，每年節省600兀或更多。 可以全美任何地方無限打電話，發短信，也可以上網每月14GB流量。客戶可以享受無限免費致電中國， 越南， 韓國， 美國所有州， 加拿大， 墨西哥。

如果你或家中的其他人，參加了以下這些符合條件的公共援助計劃中的任何一項，你就有資格獲得加州免費手機計畫：1. 有醫療卡MedCal白卡 ; 2. 有參加低收入家庭能源援助計劃（LIHEAP）; 3. 有聯邦政府補助 (SSI) ; 4. 有聯邦公共住房援助或第8節 ; 5. 有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃 ; 6. 婦女，嬰兒和兒童營養補助計劃（WIC）;7. 國立學校午餐計劃（NSL）。

如果你家庭沒有參加公共援助計劃，但是年度總收入等於或低於以下這些年收入限額，也就有資格獲得加州免費手機計畫：(1) 1-2人年收入低於$28,500；(2) 3個人年收入低於$33,100； (3) 4個人年收入低於$40,300； (4) 每位附加人員 $7,200。

申請人需注意：1.加州政府要求使用者每月最少使用手機一次。 2.這個福利每人限於一個。3.如果申請人已經申請了家裡低收入座機電話，而現在再申請低收入免費手機，家裡座機電話將會沒有優惠。

申請時需攜帶的證件：醫療白卡MedCal正本或其他公共援助計劃正本、加州ID身份證正本，工卡，如果沒有白卡，請攜帶老人金（SSA）每年收入信福利聲明或者納稅申請表。

申請地點辦理：Alhambra：電話626-281-8888，地址1413 E Valley Bl,護照照片(168 超市旁) 。Monterey Park：電話626-234-8282, 626-458-0689，地址423 N.Atlantic Bl., #103世界書局， 大中華超市旁。橙縣：電話626-423-9989 ，地址9637 #B Bolsa Ave., Suite B, Westminster (T & K Food Market旁 ) 。聖地牙哥：電話858-268-2882，地址7323 Convoy Ct, 天天通訊( Clairemont Mesa大華超市後面 ) 。蓋蓋博 ： 電話626-280-6088，地址 608 E Valley Bl., #D 世界書局， 順發超市旁。

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