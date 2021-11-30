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高收入白領階層 可成立家庭基金會

【洛杉磯訊】

年底準備報稅的季節又到了，美國最富的25人，稅率低於打工族，你有會計師，但還是交了很多的稅，該怎麼辦？ 可諮詢稅務規劃師。

每個行業都有明確的內部分工，這就是為什麼醫院要分很多科室，如外科醫生、內科醫生、病理科等。稅務規劃師Michael 陳表示，稅務規劃的原理，就是要在你和IRS 之間設立一個大型的屬於自己的水庫。收入高的時候把錢流到水庫裏緩衝緩稅。收入低或退休的時候，再從自家水庫裏把錢流回給自己或子孫。

Michael 陳表示，有些人為了省稅，就陸陸續續的開了幾個公司， 玩一些數字遊戲，後來發現不但提心吊膽， 而且也真的省不了太多的稅。要想省稅，高收入的白領階層，最好的選擇就是成立一個非盈利的公司，最好的就是家庭基金會 501(c)(3) nonprofit corporation，國稅局允許每個家庭把他們收入的30%，捐到自己的家庭基金會，這樣你的收入就可以大幅度的降低， 也就可以合法合理的少交幾萬、幾十萬的稅。

想了解更多稅務規劃的知識，可觀看37分鐘Michael 陳的稅務規劃視頻：https://youtu.be/Pa84mx-KeqA。洽詢電話1-408-996-2002。

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