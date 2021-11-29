富士高端醫療按摩椅感恩聖誕特價加贈品

日本 富士高端醫療按摩椅大特價。感恩聖誕期間，DR. FUJI - The King of Medical Massage Chair ，提供特價再加贈品， 及任意品牌按摩椅可「以舊換新」大優惠。

日本富士按摩椅羅蘭岡 旗艦店表示，此次酬賓大特價，日本富士高端醫療按摩椅FJ-8500 AI -4D 除折扣高達60%以上，還有60期分期付款，0利息，十年保修三年免費，原價19999元，特價8999元；分期60個月，每月150元，加稅加運費。再送原價4997元富士魔鬼瘦身塑形減脂機，和價值1488元瘦身排毒桑拿房。

按摩椅FJ-8500按摩椅具有：(1)按摩到位，深入筋脈肌肉，深層減壓放鬆。(2)市面上唯一一台AI-4D SLL軌道人體工程學原理，再加頸部腰部加壓按摩，是全球唯一脊柱神經骨科協會認證的醫療按摩椅。(3)超過100各強力氣囊，全身95%面積的揉壓氣壓按摩。(4)人體GPS定位定點探測，人橋拉筋，解除神經壓迫症。(5)全自動24個程序，自我選擇高達724種手法，強度調節。(6)啟動藍牙HiFi熱療手機充電，記憶程序及自我適應自我調節。 (7)腿部揉壓波型擠壓，腿部腳滾可輪。(8)快速一健到位，7寸LED觸健控制器。

羅蘭岡旗艦店地址 1015 Nogales St. #113B，Rowland Hts, Ca，電話 626-241-6828 。