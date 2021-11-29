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方見堯律師談 留美港人延遲強制離境方案

【洛杉磯訊】

方見堯律師表示，美國政府公佈對「留美港人延遲強制離境方案Deferred Enforced Departure」，於2021年8月美國總統拜登簽了總統備忘錄，說鑑於香港目前形勢，他會對2021年8 月5 日簽署當日，已經到達美國的香港人，採取18個月延遲強制離境的待遇。

什麼是「延遲強制離境」？即是美國政府在18個月內，不會對符合資格的香港人要求他們出境，如香港人於2021年8月5日前已經來到美國，美國政府便不會要求強制離境，即使是逾期居留，即所謂身份黑了，仍可維持在美國直到2023年2月5日，除非於期間違反了美國刑事法例。

這方面不需要特別申請，但如你於這18個月內，想申請工作許可，便需要向美國政府提出申請。那些人可以在這延遲強制離境(簡稱DED)期間，申請美國政府的工作許可？根據聯邦憲報，在2021年8月5日已經抵達美國的香港居民，他們入境後仍繼續居留於美國，沒有返回香港或去中國大陸，如入境美國後曾返回香港或中國大陸，即使再回來美國也不能獲得DED待遇，及沒有其他不利因素影響申請這工作許可。

怎樣算是香港居民？根據聯邦憲報，這些被視為香港居民者，必須持有(一)香港特區護照(Hong Kong SAR Passport)。(二)英國國民海外護照(British National Overseas Passport)即BNO。(三)英國公民護照，即BOC。(四)香港永久居民身分證。(五)香港政府發出的身份証明書。

DED不是一個永久居留的身份，如香港人想得到一個永久居留的身份應如何做？如香港人來到美國後覺得回到香港，會受到迫害或回到香港是不安全的話，可以申請政治庇護，這兩年有不少香港人來到美國後申請政治庇護，而且有很多成功的例子。如果對移民這方面有任何問題，可電626-289-8299方見堯律師查詢詳情。

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