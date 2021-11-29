我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國加大打擊#MeToo運動？彭帥只是其中之一

防疫漏洞？南非航班不停飛 公民、綠卡可返美

惠安納建議 做份個人健康計劃所需費用清單

【洛杉磯訊】
Humana在地方超市設攤位做宣導。
Humana在地方超市設攤位做宣導。

Humana惠安納醫療保險公司資深經理Toyo Chen 表示，如果你年滿65歲，獲享Medicare聯邦醫療保險計劃，或因殘疾而符合資格，請做好一份詳細清單，列出你過去一年在醫療保健上花費（如有住院費用也包括）、和處方藥的支出，以及你預計明年健康計劃所需要的費用，這是相當重要的一個步驟。

加州有620萬符合聯邦醫療保險資格的個人，必須在12月7日星期二之前，選好其2022年的聯邦醫療保險優先計劃(Medicare Advantage)、或處方藥計劃的承保。

無論你將新加入聯邦醫療保險計劃，或正在評估2022年的計劃選項，建議應該現在就花時間，確認自己將擁有足夠的承保福利，因為在截止日期前所選擇的計劃，將是你明年所使用的計劃。

根據惠安納一項新的全美民意調查發現，在選擇健保計劃時，69%的長者表示他們最關心的是，確保計劃的承保範圍能滿足他所有醫療需求。此外，有67%的長者表示，選擇能去看他們所有醫療保健提供者的門診，將是其選擇計劃的關鍵。而64%的長者則說，低額自付費用將是選擇計劃時的考慮因素。Toyo Chen 表示，他了解每個人都有獨一無二的健康需求，但其他應該衡量的關鍵考慮因素，還有是否包括眼科、耳科及牙科，是否承保遠程醫療服務，是否包括前往醫療門診預約的交通，或是否提供健身房會籍福利。

無論對你而言最重要的是何因素，符合資格的受保者都應該注意各計劃所提供的福利選項，並利用有助於讓你在截止日期前，做出此重大決定的可信來源。例如，使用在Medicare.gov網站上的Medicare Plan Finder，可以幫助民眾比較計劃、福利，並依據一般會員費用提供每個計劃的估計費用。如果對有助於支付處方藥費用的聯邦醫療保險D部分感興趣，還可以輸入你的處方藥名稱，以確認你所考慮的計劃會承保這些藥物。

持有執照的保險經紀人可以代表保險公司，與你進行一對一會談，無論是在洛杉磯或橙縣地區以面對面方式約談，或者通過電話或視頻商談皆可。進行這些會談，以便個人的問題可以獲得解答，並能更加了解有助於滿足你的財務及醫療需求的計劃選項。這些對話將有助確保你在明年擁有適合需求的計劃。

可瀏覽www.Medicare.gov或去電1-800-MEDICARE。此外，還可上網瀏覽惠安納中文網站www.Humana.com/Chinese ，或每週7天上午5時至晚上10時電1-877-367-6308 (聽障專線：711)，與他們持照的華語專員商談，以了解USAA推薦的惠安納（Humana）聯邦醫療保險優先計劃詳情。

聯邦醫療保險 福利

上一則

洛杉磯縣新冠疫情每日簡報 (有表格在附件檔)

下一則

戴鴻超29日線上演講美中關係

延伸閱讀

紅藍卡登記剩兩周 SCAN計畫福利多

紅藍卡登記剩兩周 SCAN計畫福利多
聯邦醫療保險怎麼保?惠安納提供華語諮詢服務

聯邦醫療保險怎麼保?惠安納提供華語諮詢服務
芬太尼毒害青年 社媒竟成販毒新管道

芬太尼毒害青年 社媒竟成販毒新管道
封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
紅藍卡處方藥省錢計畫 專家：10年才能見效

紅藍卡處方藥省錢計畫 專家：10年才能見效

熱門新聞

11月22日晚上，約20人闖進洛杉磯The Grove 的 Nordstrom 商店打砸搶。（KTLA 5視頻截圖）

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

2021-11-23 14:35
洛杉磯Canoga 公園區的Nordstrom商場遭團夥打劫，警察和保安勘查現場。（ABC7）

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

2021-11-25 15:41
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

2021-11-25 02:20
宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

27歲華裔創業者 買1200萬豪宅

2021-11-20 02:20
南海岸購物中心22日晚一家餐廳遭劫匪。(警方提供）

南海岸廣場餐廳 群匪持槍搶食客

2021-11-24 02:19
竊賊將目標鎖定在貨運列車上（圖左）。東洛杉磯軌道上發現散落一地的空箱子（圖右）（NBC）

竊賊盯上貨運列車 數千包裹變空箱 棄置鐵道邊

2021-11-23 17:00

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它

泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」