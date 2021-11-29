惠安納建議 做份個人健康計劃所需費用清單

Humana在地方超市設攤位做宣導。

Humana惠安納醫療保險公司資深經理Toyo Chen 表示，如果你年滿65歲，獲享Medicare聯邦醫療保險 計劃，或因殘疾而符合資格，請做好一份詳細清單，列出你過去一年在醫療保健上花費（如有住院費用也包括）、和處方藥的支出，以及你預計明年健康計劃所需要的費用，這是相當重要的一個步驟。

加州有620萬符合聯邦醫療保險資格的個人，必須在12月7日星期二之前，選好其2022年的聯邦醫療保險優先計劃(Medicare Advantage)、或處方藥計劃的承保。

無論你將新加入聯邦醫療保險計劃，或正在評估2022年的計劃選項，建議應該現在就花時間，確認自己將擁有足夠的承保福利 ，因為在截止日期前所選擇的計劃，將是你明年所使用的計劃。

根據惠安納一項新的全美民意調查發現，在選擇健保計劃時，69%的長者表示他們最關心的是，確保計劃的承保範圍能滿足他所有醫療需求。此外，有67%的長者表示，選擇能去看他們所有醫療保健提供者的門診，將是其選擇計劃的關鍵。而64%的長者則說，低額自付費用將是選擇計劃時的考慮因素。Toyo Chen 表示，他了解每個人都有獨一無二的健康需求，但其他應該衡量的關鍵考慮因素，還有是否包括眼科、耳科及牙科，是否承保遠程醫療服務，是否包括前往醫療門診預約的交通，或是否提供健身房會籍福利。

無論對你而言最重要的是何因素，符合資格的受保者都應該注意各計劃所提供的福利選項，並利用有助於讓你在截止日期前，做出此重大決定的可信來源。例如，使用在Medicare.gov網站上的Medicare Plan Finder，可以幫助民眾比較計劃、福利，並依據一般會員費用提供每個計劃的估計費用。如果對有助於支付處方藥費用的聯邦醫療保險D部分感興趣，還可以輸入你的處方藥名稱，以確認你所考慮的計劃會承保這些藥物。

持有執照的保險經紀人可以代表保險公司，與你進行一對一會談，無論是在洛杉磯或橙縣地區以面對面方式約談，或者通過電話或視頻商談皆可。進行這些會談，以便個人的問題可以獲得解答，並能更加了解有助於滿足你的財務及醫療需求的計劃選項。這些對話將有助確保你在明年擁有適合需求的計劃。

可瀏覽www.Medicare.gov或去電1-800-MEDICARE。此外，還可上網瀏覽惠安納中文網站www.Humana.com/Chinese ，或每週7天上午5時至晚上10時電1-877-367-6308 (聽障專線：711)，與他們持照的華語專員商談，以了解USAA推薦的惠安納（Humana）聯邦醫療保險優先計劃詳情。