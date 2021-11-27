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新世紀傢俱 特價折扣高達80% Off

【洛杉磯訊】

「新世紀傢俱」於感恩節周末，推出大特價活動，特價商品折扣高達80% Off，有關詳情可電626-285-9788查詢。

該店表示，因為疫情大家關在家裡已很久了，目前已可以重過以前的生活，也因為疫情在家的時間增多，才發現家裡的家具需要更換，讓疫情後給家裡一個新鮮感，也讓一家人住得舒適些。

這次的「感恩節周末大特價」商品，包括有大型皮沙發椅特價99元、高級兩座位皮沙發148元、高級舒適皮沙發三座位和兩座位組特價349元、轉角沙發特價499元、大型實木五斗櫃特價199元、高級大型實木餐桌七件組特價488元、單人實木床98元、高級皮製雙人床99元、大型印尼實木床三件組特價299元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價488元等。

另特別推出美國第一品牌Ashley傢俱大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發399元、高級溫馨布沙發兩件組599元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

該家具店在聖蓋博山谷區已有20多年歷史的，逾萬呎展示廳，貨品齊全。代理上百種意大利及美國名牌家具，各種沙發組合、餐桌椅組合、睡房組合、衣櫃或組合櫃及其他產品，全部以特價出售；新貨及樣品全部以成本價出售。

「新世紀傢俱」地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA (位Las Tunas與Broadway之間)，每週七天營業，時間由上午11時至下午6時。

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