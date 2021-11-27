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長灘壁畫藝術節 台灣藝術家許唐瑋現場創作

【洛杉磯訊】
許唐瑋與義工團隊在其壁畫創作前合影。
許唐瑋與義工團隊在其壁畫創作前合影。

第六屆Pow wow 藝術節在長灘市登場，相隔一年以後，主辦單位邀請世界各國藝術家在長灘創作計九幅巨型壁畫，其中邀請唯一一位華人藝術家，是來自台灣的許唐瑋。

許唐瑋作品名為「機械人的原生島嶼」的壁畫」，完成後長19公尺，高公尺5。台灣經文處林暉程副處長到埸致詞，發起人之一Intertrend廣告公司CEO Julia 黃，長堤市議員Cindy Allen、Mary Zendejas、長堤市觀光旅遊局CEO Steve Goodling，長堤港務局Mario Gonzalez共同主持開幕。

有興趣的民眾，歡迎造訪長灘市9街與Pine Street尋找打卡拍照。

許唐瑋曾參加過紐約，中國上海，銀川等地的壁畫創作，並在台灣有多年參與公共藝術的經驗。然而長灘是壁畫數量非常密集的「一級戰區」，長灘的居民一直生活在處處是藝術的城市裡面。從許唐瑋的創作基地步行10分鐘，周邊就多有壁畫及經典作品。

在現場繪畫的許唐瑋表示：「這次的壁面面積很完整，希望能用自己熟悉的繪畫語言來跟觀眾對話，這幾天在過程中，也有機會跟附近的居民聊天，是壁畫創作中最寶貴的經驗，能真實的與人交流，也希望有可能符合主辦單位期望，用藝術來癒合社區的一些傷疤。」

許唐瑋為台南藝術大學造形藝術碩士，於2019年移居南加州，具有建築背景，擅於創造視覺圖像與有趣的空間關係。許唐瑋的公共藝術作品在台灣數個公共空間如桃園國際機場、MRT捷運中山站、南港火車站、衛武營歌劇院等地皆有設置；並曾參與深圳、澳洲、丹麥等地的公共藝術雕塑展覽/國際海岸藝術節。

 

台灣 長堤 CEO

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