頂尖學院 一對一 SAT課程 持續招生

位於亞凱迪亞 著名的頂尖學院（TOP LEAGUE Educational & Academic Service Center），服務華人社區逾15年，專為初高中學生量身訂製打造升學 規劃，幫助孩子進入名校，首次諮詢免費。

頂尖學院負責人表示，學生申請大學的事項需要提早規劃與安排。近期，其一對一SAT課程在持續招生中。此外，在碩士學位的申請過程中，論文的撰寫和修改十分重要，可以幫助學生脫穎而出。對此，頂尖學院可以提供獨家方案，幫助學生度過難關，脫離困境，解決問題，並助力孩子順利進入美國大學讀書。

頂尖學院在申請大學及準備上，甚至初中、高中、大學，均有一系列教學準備課程，讓學生在最快的時間內打穩學業根基，適應網課教學。

該學院擁有專業的教學，具豐富經驗的師資，提供課後輔導小班，考試系列培訓班，及升學培訓班，專為初高中學生打造一對一的專門輔導升學課程，細緻學習步步為「贏」，個性化定制輔導方案，全科進步看得見，全面覆蓋。中西合併的教學方式幫助孩子進入理想的大學。 頂尖學院可以國、粵、英語諮詢，與家長溝通無障礙。

電話626-696-0809，網址www.topleagueducation.com，地址817 S 1st Ave Arcadia, CA。或加入Line：evanachang。微信 evanachang。