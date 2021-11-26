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華興保險 協助民眾找到適合的健康保險

【洛杉磯訊】

年底將至，2022年健康保險已開放投保，面對疫情和通貨膨脹的雙重壓力，加州健保市場依然利多資訊不斷。加州全保認證的華興保險，協助民眾確認是否符合0元保費計劃的標準，或找到物美價廉適合的計劃。

華興保險表示，65歲以下個人健保投保開放期從11月1日開始，保費補助持續加碼，湧現更多健保公司和優質福利計劃選擇。而明年最大的變化是首次出現了0元保費計劃，創歷史新低，且不是低收入白卡福利。只要家庭收入在一定區間，就能在享受免費健保的同時獲得最好的福利。比如，家住哈岡62歲的張先生和57歲的張太太，年收入在25,137元左右，兩人都能以0元的價格享受看家醫只要5元、看專科醫生8元的銀94計劃。不僅如此，多個計劃的藥品自付額大幅度下降，原價400元多的處方藥，今年要自掏腰包先付300元，明年自付額只要10元，降幅超過95%。

對於收入較高，不符合拿補助的民衆，明年也有低保費高自付額的新計劃。對於處在移民身份轉換，還沒有拿到公民綠卡身份，或社安號的民衆，依然可以投保五星健保計劃。

過去有不少民衆覺得好福利、免費健保都和自己無關，其實根據加州全保數據顯示，自費購買健保的民衆中，68%其實都是符合領取加州全保補助的。因此抓緊時間重新估價，不要讓應得的權益和福利白白流失了。

65歲以上紅藍卡長者，年度轉換期12月7日結束，如果不滿意目前的計劃，或者面臨藥品漲價，有保險不包的新藥等問題，可抓緊行動。同時，2022年，很多紅藍卡健保公司推出了新的HMO計劃，不僅0元保費，更有Part B每月125元的退款，不再需要單獨購買處方藥計劃，還能享受很多額外福利，比如：牙科、配眼鏡、聽力、櫃台成藥等。

洛杉磯縣保險管理委員會委員、華興保險總裁張國興提醒：2021年拿過EDD失業金的民衆要特別小心，因爲很多EDD領取者，今年全家都享有每人每月1元的健保保費，但是這項優惠政策在2022年不再繼續，將恢復原價，如果自動續保，保費會非常昂貴。比如哈岡王先生一家四口，如果是現有每月1元的健保公司自動續保，明年每月保費就變成每月420元；而如果年末重新比價調整，每月保費能控制在200元多。

在今年年底前完成辦理的民眾，健保將準時於2022年1月1日生效。詳情可電華興保險洽詢626-333-1111，關注微信公衆號「華興在南加（KCAL3331111）」或訪問www.kcal.net/2022-health-insurance-application 瞭解更多。

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