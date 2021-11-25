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Rosalyn陳談 自雇主同樣有優惠貸款利率

【洛杉磯訊】

在華人社區自雇主老闆(Self-Employed Borrowers)比例很高，往往在申請貸款時，對繁複的貸款程序充滿疑問。貸款顧問Rosalyn陳表示，自雇主在申請貸款過程中，貸款程序沒有想像中困難；貸款銀行審核自雇主跟一般領薪水的人一樣，用的是相同的標準，主要是看信用分數、收入和負債比率等，只需把需要的文件準備妥當，同樣有好利率。

自雇主的定義是非W-2的員工，或是擁有一個公司股權超過25%的比例。自雇主申請文件中，退稅記錄是最重要的文件。大部分銀行都需看自雇主擁有超過兩年的工作年資，需要有兩年的退稅記錄，但在某些情況下房地美(Freddie Mac)只需要一年的退稅記錄即可；例如自雇主已經在同一個職業做超過五年以上，而收入是逐年增加等。如剛出社會的新鮮人，有些貸款銀行，甚至可以把在校學學習的或訓練課程，納入自雇主兩年年資的考量。但不論是兩年或一年，申請人必須是在同一個或同性質的工作領域中，如少於一年經驗，那就無法符合申請資格。

一般來說，自雇主申請貸款需要的文件有兩年個人退稅記錄、兩年公司退稅記錄、最近和之前的Profit and Loss Statement、會計師信說明公司還在營運文件、沒有過期的商業職照或有效的公司網頁等。

當貸款銀行審核自雇主的文件時，看兩個特點，商業的定性及商業未來發展性。建議重貸或買房提前計劃，跟會計師和貸款專員談一談。提醒的是：貨款銀行看兩年退稅記錄時，收入必須是逐年增加，銀行會平均兩年的所得，如近年收入低於去年收入，自雇主需要跟銀行解釋原因。詳情可電626-201-6354，找南加貸款顧問Rosalyn陳查詢。

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