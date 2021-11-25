Ramon吳11/28講座 談賭城的房市與房租

2021拉斯維加斯房租漲多少？根據ABC Action 13 在8月份做的調查，拉斯維加斯2021年房租漲了23%，房價 漲了20.5%，去年拉斯維加斯房價的平均值為33萬7250，今年房價的平均值為40萬6500。

那麼賭城 的新房或二手屋好不好租？多久才租得掉？專精拉斯維加斯地產的Ramon吳，將於28日（週日）在洛杉磯舉辦兩場免費說明會，講解拉斯維加斯房市和出租情況，並帶來第一手的最新資訊。

Ramon吳表示，由於拉斯維加斯房價低，利率低，比起加州的房價飆漲，賭城的房價反而是大家負擔得起的，因此許多人搬到拉斯維加斯，造成房價上漲。

已有二十年經驗的Ramon 吳介紹，在拉斯維加斯市中心北邊稱為北拉斯維加斯，根據該地區3個月2017~2021年4房2.5浴的房屋出租調查，租金 落在2200元～3000元之間，出租的金額高於要價，平均2週就會租掉。拉斯維加斯西南區11月份的數據，二手屋2004~2011年，3房2.5浴平均租掉的時間是7天，從1714呎～1871呎，租金從2200~2800元。

全美房地產經紀人協會首席經濟學家Lawrence Yun表示，與過去的冬季相比，今年的銷售活動將更強，與大流行前的冬天相比，今年冬天的銷售額將一直持續數年。

Ramon吳28日兩場免費說明會，現場會有一人獲得免費三天二夜拉斯維加斯遊，詳情可去電702-334-7767，或上網www.TV4WU.com，微信ID「vegas1688」。

第一場：28日上午10時至中午12時，地址 10505 Valley Blvd., El Monte （Pacific Place Plaza中間）。第二場：28日週日下午2時至中午4時，地址 123 E Valley Blvd., #A, San Gabriel（一樓最左邊角落）。