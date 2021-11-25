南加州Harrah's Resort 感恩節周末遊樂去處

南加州 Harrah's Resort是一個屢獲榮譽的遊玩地點，並票選為加州Funner 最棒的渡假酒店，也是感恩節周末的遊樂去處。

Harrah's Resort Southern California兩座酒店大樓，擁有1087間豪華客房和套房，包括22間健康客房，配備瑜伽墊、維他命C淋浴和內寘音響系統。賭桌遊戲及吃角子老虎機備受顧客喜愛。

Spa水療中心占地11,000呎，設有全套服務的沙龍、理髮店、鹽浴等。八家餐廳的烹飪創意豐富，從豪華餐廳到快速休閒餐廳。Dive泳池（見圖）包括南加 州首家Swim-up Bar、一條400英呎長的Lazy River，23個cabanas小屋和8個熱水浴缸，讓不賭的人在Funner也不會感到無聊。要預訂住宿或瞭解更多資訊，可上網www.harrahssocal.com。

在Funner的Harrah's可做的有五件事：(1)加州 Funner 擁有許多第一，包括 SoCal 的第一個 Swim-up Bar。這是民眾可以發貼文和放鬆的好地方。(2)品嚐吴美味牛排。從 Signature Surf & Turf 到 Sous Vice 雞肉和鱸魚，Fiore餐廳 不拘一格的時令菜單，為牛排和海鮮帶來新鮮風味。(3)在牌桌上試試運氣。作為南加州首個全賭桌jackpot，Harrah's的 60 場桌面遊戲中的每一個，都提供了一個旋轉輪盤並測試你的運氣的機會，從而有機會兌現不斷增長的獎金。(4)Funner活動中心擁有超大舞台，是觀賞節目或搖滾音樂會的理想場所。(5)從美甲到按摩、面部護理到全身裹敷，Harrah's 的水療中心滿足顧客的放鬆需求。

Harrah's 還有許多設施，如健身 中心，體驗2197呎的健身場所，提供Life Fitness有氧運動、交叉訓練、力量訓練、TRX和穩定性訓練器材。Harrah's Resort與10 JC Golf建立了合作夥伴關係，提供當地聯繫的通道，可參加課程。

Funner周圍還有許多可遊玩的地方，例如：(1)Hills Top Winery山頂酒莊。(2)帕洛瑪天文台。(3)帕洛瑪州立公園，佔地1862英畝，是位聖地亞哥縣北部美麗的森林和山地。(4)野生動物園。(5)沃爾福德湖，它只容納當地的水，可租一條船，釣魚和沐浴陽光。(6)堅果農場，參觀並餵養他們的驢、山羊、美洲駱等。(7) Zip Zoom高空滑索，這是該地區的最新景點，6237呎的球場俯瞰聖路易斯伊河，可欣賞壯麗景色。(8) 在Keys Creek薰衣草農場，享受英式下午茶。