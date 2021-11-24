彌敦閣重新開業 提供懷舊粵菜與港式飲茶

標榜堅守港式飲茶傳统，心懷舊粵菜式的「彌敦閣Embassy Kitchen」重新開業了。提供即叫即蒸早、午茶市精美點心（見圖），商務套餐，還有招牌菜。

彌敦閣以創新作法、重拾承傳，呈現傳統港式粵菜、飲茶點心。其主廚創新研發精益求精，他的招牌脆皮江南百花雞，曾被LA Weekly報導。現更推出京蔥煎包煲，結合生煎包與廚點做法的創新菜色。瑤柱雞包仔，把傳統的做法改成柳葉型，提高視覺跟味覺的享受。漂亮到捨不得吃的錦鯉香布甸，古法馬拉糕、皮薄餡多的鮮蝦水晶餃、用料大方的鮮蝦燒賣皇也是人氣招牌。入味多汁的醬皇蒸鳳爪滿滿的膠質；QQ嫩嫩的風味蒸排骨蒸得很入味；酥脆的古法叉燒包、還有燕麥流沙包、瑤柱蘿葡糕，炸得金黃、酥脆可口的叉燒酥，都是造訪必點的餐點之一，嫩皮脆骨的鬼馬炸兩腸（即腸粉包油條）更是一絕。

晚市5時至10時，供應港式粵菜首推彌敦閣招牌菜：脆皮江南百花雞，想要品嚐一定要預定。此道菜是先將雞肉去骨後，將蝦及魚漿注入在皮層與肉之間後油炸，火喉需要控制得宜，雞肉保留軟嫩多汁，表皮酥脆可口，蝦和魚漿的香甜味與雞肉混合後的滋味美吵，是一道費工費時的功夫菜。

其他主廚推薦的還有嶺南立魚卷、香煎腐皮卷-4件、霸王八寶鴨、糯米釀雞翼-午、芹香醬爆豬頸肉、辣炒辣、芹菜指天椒炒鹹肉。蛋白炒素翅也是洛城少數會做的餐廳。彌敦閣還有6人、8人份的家庭套餐，也有高達千元的洒席菜。

彌敦閣七天營業，提供早、午茶市，從上午10 時至下午3時提供點心，假日和家人一起飲茶，聊天說地好不愜意。親民的粥、粉、麵、煲，一樣不缺，想把彌敦閣所有美食 嚐一遍，恐怕一個月多吃不全。

彌敦閣有廣大免費停車場，預約電話(626) 286-8148，地址218 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel，CA。