我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州遊行慘案／增至6死 首次過堂嫌犯不斷掉淚

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

彌敦閣重新開業 提供懷舊粵菜與港式飲茶

【洛杉磯訊】

標榜堅守港式飲茶傳统，心懷舊粵菜式的「彌敦閣Embassy Kitchen」重新開業了。提供即叫即蒸早、午茶市精美點心（見圖），商務套餐，還有招牌菜。

彌敦閣以創新作法、重拾承傳，呈現傳統港式粵菜、飲茶點心。其主廚創新研發精益求精，他的招牌脆皮江南百花雞，曾被LA Weekly報導。現更推出京蔥煎包煲，結合生煎包與廚點做法的創新菜色。瑤柱雞包仔，把傳統的做法改成柳葉型，提高視覺跟味覺的享受。漂亮到捨不得吃的錦鯉香布甸，古法馬拉糕、皮薄餡多的鮮蝦水晶餃、用料大方的鮮蝦燒賣皇也是人氣招牌。入味多汁的醬皇蒸鳳爪滿滿的膠質；QQ嫩嫩的風味蒸排骨蒸得很入味；酥脆的古法叉燒包、還有燕麥流沙包、瑤柱蘿葡糕，炸得金黃、酥脆可口的叉燒酥，都是造訪必點的餐點之一，嫩皮脆骨的鬼馬炸兩腸（即腸粉包油條）更是一絕。

晚市5時至10時，供應港式粵菜首推彌敦閣招牌菜：脆皮江南百花雞，想要品嚐一定要預定。此道菜是先將雞肉去骨後，將蝦及魚漿注入在皮層與肉之間後油炸，火喉需要控制得宜，雞肉保留軟嫩多汁，表皮酥脆可口，蝦和魚漿的香甜味與雞肉混合後的滋味美吵，是一道費工費時的功夫菜。

其他主廚推薦的還有嶺南立魚卷、香煎腐皮卷-4件、霸王八寶鴨、糯米釀雞翼-午、芹香醬爆豬頸肉、辣炒辣、芹菜指天椒炒鹹肉。蛋白炒素翅也是洛城少數會做的餐廳。彌敦閣還有6人、8人份的家庭套餐，也有高達千元的洒席菜。

彌敦閣七天營業，提供早、午茶市，從上午10 時至下午3時提供點心，假日和家人一起飲茶，聊天說地好不愜意。親民的粥、粉、麵、煲，一樣不缺，想把彌敦閣所有美食嚐一遍，恐怕一個月多吃不全。

彌敦閣有廣大免費停車場，預約電話(626) 286-8148，地址218 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel，CA。

美食

上一則

好康報您知／漢亞龍超市（H MART）

下一則

洛縣衛局：防疫不放鬆 歡度佳節

延伸閱讀

南加本周乾燥炎熱 部分地區最高達86度

南加本周乾燥炎熱 部分地區最高達86度
華人婦聯會 贈家暴婦幼佳節禮物

華人婦聯會 贈家暴婦幼佳節禮物
維州海記 正宗粵菜、港式點心、晚飯小菜、粥粉麵飯佳節臨近 菜式豐盛 裝潢華麗 是一家大小或親朋戚友聚餐的最佳選擇

維州海記 正宗粵菜、港式點心、晚飯小菜、粥粉麵飯佳節臨近 菜式豐盛 裝潢華麗 是一家大小或親朋戚友聚餐的最佳選擇

匪徒洗劫舊金山LV店 玻璃碎一地 6人被捕

匪徒洗劫舊金山LV店 玻璃碎一地 6人被捕
一品鼎盛 川粵餐廳 試營業期間8折優惠

一品鼎盛 川粵餐廳 試營業期間8折優惠

祥龍茶樓 正宗粵菜和港式點心 節日聚餐的首選台灣代表處、僑教中心、台灣同鄉會及客家同鄉會聚餐 歡慶滿堂

祥龍茶樓 正宗粵菜和港式點心 節日聚餐的首選台灣代表處、僑教中心、台灣同鄉會及客家同鄉會聚餐 歡慶滿堂

熱門新聞

宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

27歲華裔創業者 買1200萬豪宅

2021-11-20 02:20
汽車撞進南加鬧市區中餐廳。（讀者提供）

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

2021-11-18 22:06
「尚氣與十環傳奇」美國熱賣，劉思慕前景看俏。（歐新社資料照片）

「尚氣」劉思慕好萊塢山上置產 500萬買下豪宅

2021-11-17 02:20
楊信（右）、楊紹培（左）父子聯手在居家用品市場，各自攻下一片天。（記者謝雨珊／攝影）

跳蚤市場擺攤發跡 華裔父子銷垃圾桶稱霸美國

2021-11-18 02:20
楊信（左）與兒子楊紹培各自經營公司，兩公司年銷售額達5億美元。（記者謝雨珊／攝影）

世說新聞／掌握這些財富密碼 華裔父子年入5億

2021-11-17 19:10
11月22日晚上，約20人闖進洛杉磯The Grove 的 Nordstrom 商店打砸搶。（KTLA 5視頻截圖）

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

2021-11-23 14:35

超人氣

更多 >
洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶
2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳

2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳
北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪
不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次

不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次
汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞

汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞