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百年歷史李眾勝堂保濟丸 居家旅行都適用

【洛杉磯訊】

每逢腸胃不適、痾嘔脹痛、滯肚痛、水土不服，許多父母都會給孩子服食保濟丸，服食一兩次就沒事了。長大後，不少人會將保濟丸當作隨身攜帶的藥品，無論居家或旅行都會習慣性的準備一瓶保濟丸。

這證明了擁有逾百年歷史的李眾勝堂保濟丸，如其廣告口號「關懷從未變改，可靠始終如一」一致。 李眾勝堂始創於1896年，至今逾百年歷史，一直都是馳名遠及海外的香港中成藥製造企業，為市民及海外華廴提供優質的中成藥。保濟丸用途廣，口碑早已廣傳，更贏得「北有六神丸，南有保濟丸」之美譽。

李眾勝堂保濟丸逾百年來，成為歷史悠久的純中藥腸胃名牌，就是基於始創人李兆基的「練藥丸，濟眾生」的信念。保濟丸一直十分重視生產技術及品質要求的承傳，令產品的療效與質素始終如一。與此同時，保濟丸不但可保持一貫的藥效，更能符合不斷提高的安全和衛生要求。李眾勝堂保濟丸在香港製造，是由純中藥煉製而成，不含化學添加劑及西藥成分，保留傳統中藥的溫和特性，無引起副作用及刺激性，也不會引起便秘。此外，每批產品均通過重金屬、農藥、微生物及有效成分含量的嚴謹測試，符合國際中成藥標準。未來發展方面，保濟丸將落實於香港興建國際純中藥生產和科研基地，實行規範化生產。

保濟丸除了藥效出眾外，其經典的電視廣告宣傳口號「常備保濟丸，有病唔使怕」亦令人印象深刻。保濟丸的銷售網絡遍布全世界，包括香港、中國、美國東南亞等國家地方，在各地稱得上是家喻戶曉的成藥。 如有任何疑問，可電全美總代理金峯進口（Golden Summit Imports Inc.）電話919-889-2859，Fax：919-578-6388。

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