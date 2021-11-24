11/27美國科技學院 會計認證課免費試聽

美國 科技學院CAC會計認證課程，實體課、網絡課視頻課全部開通，中文授課、中英文課本、中英文考試，明年學費將會調漲200元，現報名可先領書及享調漲前學費，27日（星期六）上午11時免費試聽，新班1月3日起陸續開課。

就職中或準備轉行，須利用時間多充實自己，取得政府承認的會計認證執照，且全美通用，有更實際的實力表現。美國科技學院提供政府承認會計證課程，政府認證的文憑。上課不需要擔心自己英文程度不夠好，講師授課使用中英文課本、中文授課解說，中英文考試。

科技學院採用現代化的教學的方式，除了老師的理論概念講課外，還加上充分的實務實習和電腦技能輔導，學生除了了解理論和概念，還可以掌握事務的技能。尤其是熟悉電腦化的操作，對畢業後順利找到工作有很大的幫助。老師的講課除了在課堂上講，也可以在網上複習重聽，包括理論課和習題講解，學生都可以在網上預習或重聽。電腦手機 或筆記本都能使用。

該學院提供各段上課時間，可依自己的時間安排，白天新班 1月3日、晚上新班1月4日開課、週末新班1月15日開課， 課程約3-4個月時間，即可參加考試通過取得證書。更多詳情可電626-579-2813，地址10303 Garvey Ave., El Monte, CA 。