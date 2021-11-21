KIA EV9全電SUV概念車LA國際車展展出

Kia EV9全電動SUV概念車 驚艷四座，預示了新一代電動汽車 產品線新成員。EV9採用先進電動全球模塊化平台（E-GMP）精心開發和優化。EV9全電概念車體現Kia對可持續移動解決方案的承諾。設計靈感來自大自然，並使用沉積在海洋生態系統中的廢物，通過回收升級成為可用材料，透過Kia「Opposites United」設計理念，帶來令人驚嘆的視覺美感，將邏輯和情感特點與愉悅、堅固和時尚 氣息相結合。

EV9搭載一系列科技和便利功能，即使在熙攘的城市地區，也能讓駕駛者和乘客享受舒適愉悅的體驗；在遠離市中心的休閒活動中，盡情享受樂趣。Kia高級副總裁兼全球設計中心主任Karim Habib表示，Kia EV9概念車是Kia重要里程碑，融合了先進的零排放動力系統、尖端的外觀設計和現代風格，以及基於創新技術的室內空間」。

Kia北美和Kia美國 總裁兼法人Sean Yoon表示，EV9表示了Kia對美國顧客的深刻理解，以及有助於引導他們走向未來的產品和服務類型。Kia在可持續移動解決方案方面引領行業的目標變得越來越明確。

昂EV9是一款高科技、適合家庭使用並由零排放的全電動動力系統提供動力，令人驚嘆的外部輪廓和充滿先進技術的現代時尚內部空間，打造出堅固而直立的姿態，體現了一種冒險、開朗和休閒的外型。側面現代主義的棱角輪廓為全電動SUV提供簡單但獨特的外型，低重力側車身與銳利水晶靈感擋泥板相呼應，製造出強勢存在感和視覺衝擊。EV9長194英寸，寬81英寸，高70英寸，軸距122英寸，與最先進的工程技術相結合，行駛里程可達300英里。它還採用下一代超快速充電技術，配備350千瓦充電器，可讓其先進的電池電動動力系統在20-30分鐘內將電量從10%充到80%。

Kia標誌性的虎臉外觀已經為純電動汽車時代重新詮釋，並在Concept EV9上得到展示。由於全電車不需要引擎的傳統格栅，搭載全新數字虎臉的Concept EV9具有全彩色的前部，清楚地傳達了可持續發展的價值觀。

新的BEV格柵包含一個複雜的星雲圖案，在不使用時完全隱藏在Concept EV9的車身面板後面。這場時尚的燈光秀在向自然世界致敬的同時，進一步凸顯了全電動SUV的高科技本質。有序圖案為駕駛員創造了「歡迎燈」，還可以在駕駛過程中按需求改變燈的位置。

進一步提高空氣效率的是可伸縮的車頂縱梁，在不使用時向內閉合到Concept EV9的車頂，在車輛上方產生順暢的氣流。 需要時，只需按一下按鈕即可升高車頂縱梁，進一步強調了Concept EV9的全能特性。

全電動SUV內部設計融合了自然、運動和安靜的特點，成為風景優美的頭等艙休息室的一部分。全景天窗可眺望天空，進一步增加了輕盈感和與環境的接觸。交互式27英寸超寬顯示屏將Concept EV9從現實世界連接到虛擬世界，同時成為所有駕駛員和乘客需求的神經中樞，包括媒體、空調控制和其它舒適功能。EV9採用彈出式方向盤是內部空間的延伸整合和協調。

EV9在內飾方面探索新的方向。全電動SUV具有三種前瞻性的內部模式，可適應不同的旅程情況和要求。主動模式是當Concept EV9處於移動狀態時，確保駕駛員和乘客在全電動SUV內獲得最佳駕駛體驗。暫停模式將內部空間轉變成頭等艙式休息室，讓乘員有機會直接相互交流，同時享受從寬闊全景天窗射入的光線。在這模式下，座椅會切換，讓坐在第一排和第三排的乘客面對面。第二排座椅向下折疊成為一張桌子，完成頭等艙式休息室的轉變。第二種靜止模式是享受模式，它通過改變三排座椅佈置，將內部變為豪華休息空間。在這種模式下，尾門打開，讓所有乘員直接接觸到外部環境，可在全電動SUV內舒適放鬆的同時，享受車輛前方和後方景色。

EV9從「水元素」中進一步汲取靈感，具有與安寧、平靜和幸福相關的特徵。設計團隊尋找應用在EV9的可持續、生態材料時，「水元素素」的概念也脫穎而出。回收漁網已被用於幫助製造車輛地板，座椅椅面料由回收塑料瓶和回收羊毛纖維製成。此外，與傳統動物皮革相比，純素皮革更加合乎環保和可持續發展，被用於整個室內空間。Kia計劃在其所有車輛中逐步減少動物皮革的使用。