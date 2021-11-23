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聖蓋博希爾頓 感恩節套餐及半自助鐵板燒午餐

【洛杉磯訊】
聖蓋博希爾頓飯店名厨黃昭富
聖蓋博希爾頓飯店名厨黃昭富

後天就是感恩節了，想要到哪裡吃頓好吃的、享受一下感恩氣氛？或者周末要到哪裡去吃頓豐盛午餐？

聖蓋博希爾頓飯店正推出感恩節海陸套餐、及半自助式鐵板燒午餐，現接受訂位。

由於疫情的影響，這家知名的星級酒店餐廳，從去年三月歇業到今年八月，然後試營運，推出各種菜式聽取客人意見，10月開始正式營業。

首先他們把原可容納兩百人的餐廳，拉開每張餐桌的距離，只放了約一百個座椅，使整個場地看起來更寛敞舒適高級；貴賓廳也只放兩張大圓桌。

然後就是菜式；希爾頓餐飲部總監黃俊才（Carlton Huang）在接受訪問時表示，每道菜除了新鮮、美味，還要有質感，以與漂亮的餐廳相呼應。他特別介紹他們的主厨，一位從16歲就開始做這行、至今已具有卅幾年經驗的名厨黃昭富（Jack Huang見圖）。在希爾頓已掌厨近10年的他，特地設計了以下菜單。

（一）感恩節海陸套餐，25日感恩節當天的午餐和晚餐，主菜每道都有半只龍蝦，再選配下列任何一種：烤菲力牛排配紅酒汁、烤肋眼牛排配紅酒汁、烤三文魚配龍蝦奶油醬、烤火雞配香草烤肉汁；另外還包括沙拉、湯、甜點、和咖啡或茶，視配選內容每人收費自40元至52元，附加服務費和稅金。

（二）半自助式鐵板燒午餐，每週四至週日上午 11時30分至2時供應。所謂半自助式，即沙拉、燒酒雞湯、甜點（有提拉米蘇、布丁、巧克力塔等）和水果盅，都在自助枱上，可自行選擇取用；另外一道鐵板燒主菜加一道中式主菜，再加麵條吧，則均現點現做。

鐵板燒主菜有半只龍蝦、牛排、魚排任選，都搭配時令蔬菜、馬鈴薯。還可選擇一道中式主菜，有：炒蝦球、法式牛柳、南乳豬手、清湯蘿蔔牛腩、豉椒魚片、宮保雞、家鄉炒米粉、干貝蛋白炒飯、或10年來該餐廳很有名的牙買加咖哩雞。另外還有麵條吧，有台南擔子麵、蝦球麵、牛肉麵、素菜麵、雞湯麵、餛飩麵五六種可選。

以上半自助式鐵板燒午餐，每人32元附加服務費和稅金。

地址：225 W. Valley Blvd, San Gabriel CA ，希爾頓正門進門右手邊第一間Trinity餐廳。訂位電話 (626) 270-2727。

疫情 咖啡 聖蓋博

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