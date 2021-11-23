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日本頂級保健品牌Umeken 特價秒殺開始

【洛杉磯訊】

Umeken是產自日本的頂級保健品牌，也受日本皇室信賴。黑色星期五推出震撼特價，現貨秒殺將持續到11月28日。

特價商品有服用一周可改善勞累和虛弱身體的人氣產品酵素丸，售299元（原價399元），9種上等精選蘑菇的B-葡聚糖399元（原價499元），增加免疫力的LIPOPO 脂多糖299元（原價399元），提高膚質的頂級功能性化妝品，L&B抗皺套組299元（原價399元）。

另，感恩節期間特別推出回饋活動：買任何88元的產品，免費贈送小盒黑色大蒜濃縮顆粒 2包， Elastin 美人 彈性蛋白美容面膜，小瓶C-Balance， Probiotics， Takumi。買任何150元的產品， 免費贈送小瓶發酵礦物質L鈣， 大瓶C-Balance， Lipopo-C，小盒大和靈芝(21包)。納豆激酶買二， 免費贈送納豆激酶 30包。優惠至12月底截止。

當下進入到秋冬季節，天氣的變化會使人體血管收縮，從而刺激血壓上升，再加上現代人生活忙碌，飲食習慣不健康，所以導致秋冬季節是心腦血管疾病的高發期。心腦血管疾病已經是全球頭號安全隱患，患病人數逐年增加，而且呈現年輕化趨勢。

Umeken 公司表示，納豆激酶主要功效，是從日本清菊醬納豆中萃取出來的凝结杆菌，蛋白質的分解酵素即納豆激酶，能溶解黏稠的血(血栓)，對預防心血管疾病具有效果。納豆是日本的傳統發酵食物，這也是日本人心腦血管疾病患者比其他國家明顯少的原因之一。納豆激酶可以溶解血栓，降血脂，改善血液循環，效果持久穩定。

另外廣為女性所喜愛的石榴濃縮顆粒，含有大量女性荷爾蒙，有女性卵巢中所需的天然雌激素，是女性的保養美容產品。尤其是更年期的女性，症狀嚴重，有助於預防抑鬱症、不眠症。石榴濃縮顆粒約2個月用量售88元。

Umeken 公司表示，連續多年暢銷產品酵素丸，含有108種純藥材和水果，蔬菜的生命力，是經過三次發酵工程提取的日本酵素科學的晶體，酵素也稱生命的根源，它能給生命帶來年輕、活力。

Umeken至今已有70多年的歷史。Umeken採用世界上安全的優質原料，按照日本衛生法的規定，經過嚴格的衛生檢查而製造。再經過美國海關，FDA和USDA的層層檢驗才在美國市場上出售。Umeken開發和生產了150個健康產品，在國際市場不斷地用優質產品展示其實力，在全球擁有數百萬的消費者。

訂購電話國語1-888-747-3311，也可上網www.umekenusa.com，也可親臨附近的專賣店，公司地址在13012 Moore St. Cerritos CA 。

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