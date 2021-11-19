年底前節稅有妙招 12月11日專家教戰

世界日報 第二階段「2021理財、稅務線上講座」將於12月11日下午1點起舉辦。

本次講座特別邀請的業界有關專家，針對總統拜登 推出的新稅改計劃，對個人和企業帶來哪些影響，尤其是對富人影響有多大，遺產稅會讓資產傳承大打折扣嗎，年底前要如何規劃？等議題深入講解及分析。

12月11日下午1點的講座，主講人克勤會計師事務所（KOO,CHOW & CO.LLP）負責人顧衍時會計師與楊逸凡會計師。

主題：

顧衍時會計師：從美國 政經現狀來分析拜登最新稅改

楊會計師：解讀最新稅改，做好年底規劃。

12月11日下午1點40分的講座，由資深保險 理財專家許凱莉Kerrie，為大家分析，主題: 到底省稅好? 延稅好? 還是賺錢不用繳稅會更好呢? 這是有可能的嗎?

12月11日下午2點20分的講座，主講人楊光明會計師（ROBERT YANG），主題：2021拜登新稅務規劃指南，你準備好了嗎?

1.你的收入是否已成為拜登「富人稅 」的對象以及IRS未來主要「查帳目標」?

有何破解之法?

2.「海內外資產」超過300萬者，有可能面對拜登未來45%遺產稅額，有無應付對策?

要想瞭解年底前還可以做那些調整來省稅，一定要觀看12月11日（周六）下午1點開始的U視頻，2021稅務理財講座。