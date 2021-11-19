好康報您知╱大華超市（99 Ranch Market）
大華超市（99 Ranch Market）
11月19日至25日多項特價：小豆苗每包1.99元，袋裝去皮蒜頭每包1.99元，中國蘿蔔每磅79分，青江菜每磅99分。以下優惠僅限周五至周日：台山花椰菜每磅1.69元，三文魚排每磅7.99元，游水龍蝦每磅12.99元，新鮮牛尾每磅12.99元。（詳見A15頁廣告）
香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）
11月19日至25日多項優惠：雞大腿每磅0.98元，白花鱸每磅3.98元，長白菜每磅0.68元，油菜心每磅0.98元，豬頸骨每磅1.68元，牛排骨每磅3.88元，生薑每磅1.48元，蜜柚每磅0.88元。（詳見B12頁廣告）
168超市（168 Market）
11月19日至25日多項特價：小南瓜每磅69分，白心甜薯每磅1.29元，尖柿子每磅99分，帶枝葉甜橘每磅1.49元。黃尾魚下巴每磅13.99元。以下優惠僅限周五至周日：小藍莓每份1.49元，巨峰葡萄（台灣）每包8.99元。（詳見C1頁廣告）
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