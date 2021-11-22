我愛阿羅哈旅遊 提供一些旅行夏威夷建議

我愛阿羅哈旅遊（Ilovealoha.com）作為夏威夷 當地的地接社，針對吃住行提供一些建議，尤其是COV-19給旅遊帶了很大的變化，希望這些建議能夠幫助旅客在夏威夷有一個好的體驗。

該旅遊公司說，旅遊無非是吃住行。夏威夷生活的亞洲人佔60%以上，所以食物也是偏亞洲美食為多。華人 如想吃中餐，到了夏威夷建議找一些小的中餐廳，很多這樣的餐廳都會有些自己的小絕活。此建議也適用於日餐及韓餐。

再來說行，常會看到夏威夷業者強調 「不會超過6人一團」。這個感覺很安全和私密。現給大家另一個角度去考慮：如果不超過6人一團，如果這家公司只有一部7人座的車，那上座率就是100%，你在旅遊期間將會在一個相對擁擠的空間跟不認識的人擠在一起。如果你參加的旅行團一團10 人，旅行社提供給你的是一部25座的中巴，那上座率是40%，雖然人數多了，可是所處的空間要比6人的小團舒服多了。

再來，建議盡量選擇大一點的旅行社出行。首先大的旅行社通常有比較好的生態圈跟酒店，因此拿到的價格可能也相對比較有競爭力；導遊經驗豐富講解會比較全面。還有就是有後勤的支援，在旅遊的途中難免會有一些突發事情發生，如房型，床型不對，車子拋錨等。大社的後勤會及時解決問題。

聊到住， 夏威夷作為一個旅遊觀光 城市，酒店都是集中管理，威基基90%的酒店都是集中在5分鐘的車程內。很多客人會問酒店是否靠近海灘？如果5分鐘步行算是靠近海灘，那威基基所有的酒店都是在海灘附近。可是靠近海灘不等於有海景。夏威夷酒店是按離海灘多遠來分等，隔開2個街口的肯定比隔開一個街口的便宜，隔開一個街口的肯定比在海灘上酒店便宜。就算是海景房也分部份海景，海景，全海景等等，價位也是不同的。目前旅行社提供給客人的都是標房沒有海景的。總之一分價錢一分貨。

公平，透明是「我愛阿羅哈旅遊」的宗旨。如對夏威夷有興趣，可上網www.Ilovealoha.com或電1-808-940-9996洽詢。