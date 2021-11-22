我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

大S離婚汪小菲 婆婆張蘭開直播：可憐我兒子

我愛阿羅哈旅遊 提供一些旅行夏威夷建議

【洛杉磯訊】

我愛阿羅哈旅遊（Ilovealoha.com）作為夏威夷當地的地接社，針對吃住行提供一些建議，尤其是COV-19給旅遊帶了很大的變化，希望這些建議能夠幫助旅客在夏威夷有一個好的體驗。

該旅遊公司說，旅遊無非是吃住行。夏威夷生活的亞洲人佔60%以上，所以食物也是偏亞洲美食為多。華人如想吃中餐，到了夏威夷建議找一些小的中餐廳，很多這樣的餐廳都會有些自己的小絕活。此建議也適用於日餐及韓餐。

再來說行，常會看到夏威夷業者強調 「不會超過6人一團」。這個感覺很安全和私密。現給大家另一個角度去考慮：如果不超過6人一團，如果這家公司只有一部7人座的車，那上座率就是100%，你在旅遊期間將會在一個相對擁擠的空間跟不認識的人擠在一起。如果你參加的旅行團一團10 人，旅行社提供給你的是一部25座的中巴，那上座率是40%，雖然人數多了，可是所處的空間要比6人的小團舒服多了。

再來，建議盡量選擇大一點的旅行社出行。首先大的旅行社通常有比較好的生態圈跟酒店，因此拿到的價格可能也相對比較有競爭力；導遊經驗豐富講解會比較全面。還有就是有後勤的支援，在旅遊的途中難免會有一些突發事情發生，如房型，床型不對，車子拋錨等。大社的後勤會及時解決問題。

聊到住， 夏威夷作為一個旅遊觀光城市，酒店都是集中管理，威基基90%的酒店都是集中在5分鐘的車程內。很多客人會問酒店是否靠近海灘？如果5分鐘步行算是靠近海灘，那威基基所有的酒店都是在海灘附近。可是靠近海灘不等於有海景。夏威夷酒店是按離海灘多遠來分等，隔開2個街口的肯定比隔開一個街口的便宜，隔開一個街口的肯定比在海灘上酒店便宜。就算是海景房也分部份海景，海景，全海景等等，價位也是不同的。目前旅行社提供給客人的都是標房沒有海景的。總之一分價錢一分貨。

公平，透明是「我愛阿羅哈旅遊」的宗旨。如對夏威夷有興趣，可上網www.Ilovealoha.com或電1-808-940-9996洽詢。

舒適寬敞的25人座
舒適寬敞的25人座
珍珠港
珍珠港

夏威夷 觀光 華人

上一則

華裔漸凍兒錄取3名校 慈母含辛茹苦18載培育兒子成材

下一則

天然產品Arthron5關健金 幫助類風濕患者

延伸閱讀

北加玻璃海灘50年海水沖刷 奇景罕見 加州排名前十

北加玻璃海灘50年海水沖刷 奇景罕見 加州排名前十
沙丘生態區淪「野戰熱點」 特有種巨蜥吃到保險套慘死

沙丘生態區淪「野戰熱點」 特有種巨蜥吃到保險套慘死
南極企鵝跋涉3千公里 竟出現在紐西蘭海灘 被誤認玩具

南極企鵝跋涉3千公里 竟出現在紐西蘭海灘 被誤認玩具
陸女假健檢真賣淫 名醫涉開上萬張假證明

陸女假健檢真賣淫 名醫涉開上萬張假證明
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難
海灘排球賽

海灘排球賽

熱門新聞

汽車撞進南加鬧市區中餐廳。（讀者提供）

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

2021-11-18 22:06
宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

27歲華裔創業者 買1200萬豪宅

2021-11-20 02:20
北美華人會計師協會會長張青會計師。（會議截圖）

國稅局將加強查稅 這些人是稽查對象

2021-11-15 02:18
「尚氣與十環傳奇」美國熱賣，劉思慕前景看俏。（歐新社資料照片）

「尚氣」劉思慕好萊塢山上置產 500萬買下豪宅

2021-11-17 02:20
楊信（右）、楊紹培（左）父子聯手在居家用品市場，各自攻下一片天。（記者謝雨珊／攝影）

跳蚤市場擺攤發跡 華裔父子銷垃圾桶稱霸美國

2021-11-18 02:20
楊信（左）與兒子楊紹培各自經營公司，兩公司年銷售額達5億美元。（記者謝雨珊／攝影）

世說新聞／掌握這些財富密碼 華裔父子年入5億

2021-11-17 19:10

超人氣

更多 >
賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷
80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景
油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好