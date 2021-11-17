感恩節暖心行動 推薦「這些好禮」表達感恩

杉釦富遠紅外線 免加水足浴桶 感恩佳節 特價回饋

杉釦富遠紅外線免加水足浴桶SC-801基本型，世界日報讀者訂購特價$499+ $30運費(原價:$599+$45運費)。許多足部不適的狀況，並不只是足疾，有些是其他機能出現問題的連鎖反應。例如下半身的肌力不足，血液推回心臟無力，心血管疾病就無法避免，同時讓下半身骨骼開始歪斜，影響所及，骨盤和脊椎也跟著移位，不只是腰背酸痛，脊椎側彎也接踵而來。

免加水的「遠紅外線足浴桶」，幫助解決手腳冰冷的問題，並達到加強氣血循環的效果，不用等水溫熱，馬上就可以享用紅外線足部SPA，活化啟動細胞再生、促進血液循環、新陳代謝等，降低生活壓力、消除疲勞、改善微循環、消炎、消腫、止痛等效果。

杉釦富創立於2015年，總部位舊金山灣區的Burlingame，成品工廠在台灣 ，他們專營台灣高品質遠紅外線產品，有多國產品認証及專利，在Burlingame和南灣 Cupertino都有體驗中心。杉釦富1-888-666-6048、1-650-999-0988 www.shinecous.com。









「康複力」褐藻醣膠 感恩節限時首盒優惠八折

近年來如何針對癌症患者營養補充所遭遇的問題愈來愈受到學術研究單位的重視，日本 沖繩健康科學研究所與國立琉球大學為了提升癌症病患治療期的營養吸收，加強自體免疫能力，進而開發了癌症病患的營養保健品「康複力」褐藻醣膠。

「康複力」使用最新素食蔬菜纖維製成的膠囊，幫助吸收消化，所有成分皆為日本本地生產製造。 「康複力」為市面上唯一獲得授權使用日本國立琉球大學研究團隊研發配方，美國 FDA註冊核可的日本GMP製藥級工廠生產，透過提升腫瘤凋亡能力，活化免疫細胞，以及加強腸道吸收和體內抗發炎效果三方面增加病患快速康復機會。

珍愛自己的家人，感恩節限時首盒優惠八折，另有買多送多折扣，索取產品資料和試用品，可撥打免費專線 1-855-855-5589。









安卓第九代電視盒感恩節特價 $109

感恩節特惠，近千中國、台灣、歐美、日、韓電視直播。看同步新聞、體育比賽、有回看七天，海量中、外各國高清電影、連續劇、綜藝、中英文YouTube。可聲控智能選節目。機盒內有卡拉OK，應用免費點唱，如咪姑愛唱、家庭KTV 、K歌之王。所有節目無地區限制、無VIP和廣告。一次購買，永久使用無月費，外州可郵寄。

家庭卡拉OK組合大優惠。疫情期間，新推機型配有混音和高音質雙喇叭，有錄音功能，附帶兩支無線嘜。有藍牙功能和外接線含USB接口。可連接安卓電視盒、手機或iPad的藍牙。選用成千上萬的免費歌曲。特價$148。小小投資在家練歌、娛樂，物超所值。

優惠期間，同時購買安卓電視盒和卡拉OK機，還可再減價$20。數量有限，售完為止。

實體店有保障，所有產品一年免費維修保固，買的安心、用的放心，歡迎參觀展示廳。

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Umeken 優惠贈送

Umeken是產自日本的頂級保健品牌，也被受日本皇室所信賴。感恩節期間特別回饋。買任何88元的產品, 免費贈送小盒黑色大蒜濃縮顆粒 2包, Elastin 美人 彈性蛋白美容面膜, 小瓶C-Balance, Probiotics, Takumi。

買任何150元的產品, 免費贈送小瓶發酵礦物質L鈣, 大瓶C-Balance, Lipopo-C, 小盒大和靈芝(21包)。納豆激酶買二， 免費贈送納豆激酶 30包。優惠 12月底截止。另外請關注黑五打折扣。

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美國 Lotus「通暢型」智能衛生座，第二台半價

美國 Lotus「通暢型」智能衛生座，感恩節推出特大酬賓活動。購買「通暢型」智能衛生座，第二台半價。該優惠11月底截止。

日益普及的Lotus「通暢型」智慧衛生座，將如廁變成了一種享受，很多消費者從剛開始不太接受到用過後離不開，依賴滿滿。尤其是進入冬季，坐在溫暖的座圈，溫水清洗，暖風烘乾，絕對會有一種幸福感。另有 按摩保健，噴頭自潔、靜音緩降， 殺菌除味，預防細菌感染等功能。還能有效預防痔瘡便秘，沒用過的人，完全沒有辦法體會產品的好處及功能。讓生活更健康， 更舒適，還有效的解除便秘，也讓面部皮膚變的更佳。Lotus訂購熱線1-877-808-0055, 網址www.lotusSeats.com。









「自然醣褐藻糖膠3-Plus」- 免費小冊子和試用品

可調節免疫力及預防細胞病變的「自然醣褐藻糖膠3-Plus」，刺激腸道免疫細胞活性，從而減輕化療帶來的副作用。

實驗證明褐藻糖膠能抑制惡性細胞生長、阻止擴散轉移、預防細胞病變、刺激腸道免疫細胞的活性，從而減輕化療帶來的副作用。

產品由日本製造，結合高純度沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和墨角藻褐藻糖膠精華、巴西蘑菇菌絲體精華物，膠囊裝和濃縮液高純度褐藻糖膠，製成品更通過FDA及USDA進口檢驗。

可電1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，或加入微信 ID: naturemedic或瀏覽網站www.fucoidan3plus.com獲得優惠詳情。









安博電視盒最新款 UBOX9感恩節，年度最優惠價

華人世界第一影視品牌，安博電視盒第九代UBOX9，全球一千多直播頻道，支持多頻道回放，節目穩定，電影，連續劇，少兒動漫，綜藝，體育，成人私密影院， 每日更新，無廣告無月費。 4+64G大容量, 6K超高清畫質， 智能語音聲控，極速流暢不卡頓。原價228，現感恩節黑五大促銷，歷史最低價，萬勿錯過。

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嚴選USDA認證本年高品質雞隻，肉質鮮嫩多汁有彈性，火雞不怕吃剩，包三明治丶涼拌丶炒菜丶骨頭熬湯或熬稀飯都很讚！

蔗香燻火雞，保留燻香，肉嫩不柴，冷熱都好吃。烤火雞20年飄香年年爆單，肉嫩入味。燻火雞或烤火雞套餐加購古早味黑麻油香菇油飯丶南瓜派，只加10元(原價23元)。8至10人份「超值感恩宴席」(見圖)，整套宴席大菜有烤火雞或燻火雞、烤豬肋排、蒜蓉奶油蒸大蝦河粉、臘味櫻花蝦油飯、蛋豆腐燴鮮菇，附贈南瓜派，特價199元。

可至www.canaancater.com網站或電626-500-7793訂購，如說是世界日報讀者，更免費加送一份手工生煎包。領餐在West Covina店、Artesia店及El Monte中央廚房等三個地點，大洛杉磯及聖地牙哥地區並提供送餐服務。









佳節好禮高大尚盡在南海岸廣場！

為迎接佳節South Coast Plaza在旋轉木馬廳準備了一年一度的聖誕老人合照、旋轉馴鹿等歡樂活動。還有聖誕特快列車天橋另一端的Macy’s Home Store一樓。南海岸廣場還有各種美食餐廳從亞洲精致料理到法國美食任您享用，各大品牌精品店更是蟄居一年後更新服飾隆重出埸的首選。













讓悠揚琴聲譜出「感恩」的真情！新律鋼琴專營山葉、河合 USED 鋼琴！

感恩節即將到來，「新律鋼琴專家」特別拋出衆多的優惠低價，例如：YAMAHA、KAWAI $1,888起(立式鋼琴)、演奏琴 $6,998起。還有，U.S二手琴299起，二手演奏琴 $1,999起！優惠產品不但保用10年，並且可以先租後買，租金可以抵琴款！

若是你正在尋找專業修琴、調琴音的人，也歡迎洽詢「新律鋼琴專家」。地址：1331 Heatherton Rowland Heights, CA 91748，詢問電話：626-347-3407。









「一品鼎盛」感恩節期間 全場菜品八折優惠

位於天普市的「一品鼎盛」川粵餐廳，特聘40年經驗的名廚，打造新潮川粵菜品。感恩節期間 全場菜品八折優惠。另有全天候特價餐 只要9.90元。現已開放預定感恩節火雞，北京烤鴨。超大包房，可承接各式派對，免費提供音響以及卡拉ok服務。

名廚提供正宗地道地川粵菜肴， 無論你是喜歡麻辣口味，還是中國八大菜係的粵菜，該店都可品嘗得到。從肉類到海鮮到牛蛙，到清炒土豆絲，導彈茄子， 到家常豆腐、麻婆豆腐、 紅燒肥腸麵、藤椒活魚、水煮魚等人氣菜肴，還有蟲草火腿幹絲湯，蟲草白菜湯等獨家美食。

訂餐電話 626-210-2345或 626-872-2345。微信訂餐：Yipin2345。地址5807Rosemead Blvd, Temple City, CA 91780。7天營業時間: 11點至9點30分（下午2點至4點餐廳休息）。

大舍私厨專精台灣道地的美食，主厨17歲開始學藝，燒的一手好菜。人氣佳肴10.95元起。

家庭合菜39.50元，可選擇A+B+C 組合。

A組餐有，鷄捲，菜脯蛋，麻辣豆腐/紅燒豆腐，香菇腐竹白菜，塔香茄子，乾扁四季豆，韭菜乾絲，香菇豆包。

B組餐有，蝦仁豆腐/蒜苗油豆腐，蔥爆/黑椒牛肉，扁魚白菜，綠竹筍肉絲/香干肉絲，宜蘭燻炒蒜苗/高麗菜，梅菜/筍乾/焢肉，鹽酥雞排，爆炒豬肝，酸菜肥腸，梅菜焢肉。

C組餐有，芹菜魷魚，紅燒蘿蔔蹄膀煲，麻油腰肝，排骨酥封，椒鹽/糖醋/豉汁排骨，三杯雙味 （雞/大腸/花枝/炸豆腐/杏鮑菇），五更腸旺/麻辣臭豆腐，白斬雞或燻鴨半隻，清蒸、香煎、 豆豉， 豆瓣，鱈魚，鱸魚，無刺虱目魚肚等。

電話：626-780-3223 or 626-780-9987，地址18025 Gale Ave, City of Industry, CA 91748 （位HOME DEPOT 廣場內）。