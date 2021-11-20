維家保健 提供長者高質量健保計劃 獲五星評級

感恩節即將來臨，維家保健 (Wellcare) 日前特地召開記者會，希望在佳節期間，與年長者分享4個簡單而重要的建議，以幫助銀髮族獲得高質量的健保計劃。

記者會由維家保健加州聯邦醫療保險 總裁Karen Johnson (圖中)，西海岸地區聯邦醫療保險銷售副總裁Martina Lee (圖右)，和加聯泰平醫療網高級執行副總裁楊懷週Albert W. Young M.D., M.P.H. (圖左)共同主持。

Karen Johnson總裁表示，維家保健是業內領先、提供聯邦醫療保險優惠計劃的健保公司，服務洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖貝納迪諾縣以及聖地牙哥縣。據聯邦醫療保險與醫療補助服務中心 (CMS) 2022年度星級評定結果，維家保健在其服務區域的五個縣，榮獲滿分五星評級佳績。

以下是維家保健4個簡單而重要的建議：1.參考星級評定。CMS根據多達38個客觀衡量標準，對聯邦醫療保險優惠計劃進行星級評定。這些衡量項目包括照護質量、客戶服務、會員投訴等。這是維家保健連續第四年在加州獲得四星以上的好評。

2.顧及文化敏感度的醫護人員。維家保健擁有龐大的醫療網，其中不乏為特定族群提供高質量醫療服務的主治和專科醫生，包括服務華裔社區的加聯泰平醫療網。

3.考慮地理限制。有些聯邦醫療保險優惠計劃並不在所有的縣、市提供。你需要找到服務你所在區域的優質計劃。

4.考慮定額手續費。在2022年，維家保健將許多聯邦醫療保險優惠計劃的處方藥定額手續費降低了5-10元。

楊懷週副總裁在會中表示，維家保健獲得了五星評級，非常不簡單。加聯泰平醫療網在聖蓋博谷區許多城市不斷擴張服務，如蒙市、Montebello、聖瑪利諾、亞凱迪亞、聖蓋博、哈岡羅蘭岡等，且有許多說中文的醫生為民眾服務。

Martina Lee 副總裁表示，所有聯邦醫療保險計劃的年度註冊期現在已經開始，直至12月7日結束。維家保健作為五星計劃，可以在加州全年度為會員註冊，無論是去電800號電話，或者去電保險經紀人，一整年間都可以隨時申請加入，這是五星評級才有的特殊權力。

關於維家保健2022年度福利 亮點，Martina Lee 介紹：2022年，維家保健將繼續提供一系列聯邦醫療保險計劃產品，包括聯邦醫療保險優惠計劃，以及處方藥計劃(PDP)，這兩項計劃均提供傳統聯邦醫療保險無法覆蓋、且經濟實惠的承保。

同時，維家保健將許多處方藥定額手續費降低了5-10元；如果會員使用CVS、Walgreens藥房及其它主要連鎖超市等優選藥房，將享有這一優惠福利。 此外，維家擴大了許多其創新型的優惠福利，例如可以用來支付牙科、眼科、聽力等自付額的Flex 現金卡。現在，慢性病患者特別補助福利 (SSBCI) 還包括了食品福利、水電煤氣福利、以及提供多種個人化服務的照護禮賓福利。

維家保健的更多信息可上網www.wellcarenow.com，或去電 909-965-9888（中文經紀人）或1-877-823-8267 (TTY 711)。

維家保健是Centene Corporation的全資子公司，Centene 是一家領先的跨國醫療保健企業，是「財富」25強公司，全國每十五人裡就有一人使用Centene提供的可負擔且高質量的產品。