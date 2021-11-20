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Lotus通暢型智能衛生座 感恩節第二台半價

柳香淑

【洛杉磯訊】美國 Lotus「通暢型」智能衛生座，感恩節推出特大酬賓活動。購買「通暢型」智能衛生座，第二台半價。優惠至11月底截止。

日益普及的Lotus「通暢型」智慧衛生座，將如廁變成了一種享受，很多消費者從剛開始不太接受到用過後離不開，依賴滿滿。尤其是進入冬季，坐在溫暖的座圈，溫水清洗，暖風烘乾，會有一種幸福感。另有 按摩保健，噴頭自潔、靜音緩降， 殺菌除味，預防細菌感染等功能。還能有效預防痔瘡便秘。

雖説疫情已經一年多了，可還是有很多人在家工作，健身房不敢去，室外運動因治安又怕，便秘現象越來越嚴重。家裏有高中生的也更需要安裝智能馬桶，每天的飲食肉吃的多，青菜吃的少，青春期內分泌旺盛，體內產生大量代謝產物，不及時排出體外，就會堆積在毛囊皮脂腺內，痘痘粉刺長不停。

專家表示，便秘會帶來很多的副作用，口中會有異味，臉上長痘痘，皮膚粗糙，皮膚癤腫，重要的是損害肝腎，造成肥胖等。Lotus「通暢型」智慧衛生座，其功能之一即是可有效預防痔瘡便秘。

自2005年上市至今，功能超強，品質優秀，服務周到是「Lotus通暢型」的三大特點，並擁有世界獨家專利的「通暢功能」。 Lotus現全面代理TOTO和Kohler產品，並成為TOTO和Kohler的授權經銷商，包括馬桶，Neorest， Washlet 和相關的衛浴產品。三大品牌共同呈現在Lotus專賣店裡，為客人提供一站式的選購方式，讓客人選擇更輕鬆，更方便。

Lotus訂購熱線1-877-808-0055，總部電話714-259-8805 ，地址1621 E. St Andrew Place, Santa Ana. , CA。 網址www.lotusSeats.com。

蒙市新店位於時代廣場，電話626-656-6138，地址500 N. Atlantic Blvd #163。聖蓋博新店位順發超市内，電話626-573-0527，地址1635 S San Gabriel Blvd #11。爾灣電話949-932-0766， 地址15435 Jeffrey Ave, #115。羅蘭岡99大華超電話626-839-9727， 地址1015 S Nogales St #116A。亞凱迪亞光華超市電話626-538-4600，地址641A W .Duarte Road。

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