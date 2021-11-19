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健安保險 根據各人需求推薦適合健保計劃

【洛杉磯訊】

現在正是紅藍卡年度轉換期，一直到12月7日截止。但到底哪個健保計畫最適合你呢？

健安保險是一家秉持嚴謹堅定標準、以及卓越專業的保險經紀公司，與各大承保聯邦紅藍卡醫療保險公司皆簽約合作，公司旗下擁有百位認證之保險專員，可用你的語言提供詳盡的解說，把你的需要告訴他們，他們會根據客戶需求推薦最適合你的健保計劃。

他們的保險專員有最新和準確的紅藍 (白)卡資訊，一通電話專員就能幫民眾免費分析每種健保，指導如何使用福利和量身規劃健保計劃。

健安保險代理：Part B保費每月可節省高達125元。家庭醫生、專科醫生門診0元。住院不限天數0元。藥物保險保費0元。額外福利包含：眼保配鏡補助、牙保+植牙福利、健身房福利、櫃檯成藥福利、交通車接送福利、針灸福利、緊急呼救器、生活補助金等等。

該公司表示，只要客戶對他們提出的健保服務需求，就會竭盡所能為每一位客戶提供完善的物力資源。對於他們每一位的客戶需求，必定努力嚴謹以對。他們不僅僅會協助提升客戶的健康保險品質，並會協助客戶在多元化的選項中，精選出最佳的健康保險計劃。

健安保險公司代理美國各大Medicare (聯邦紅藍卡保險)公司產品，包括：中心健保、聯合健保、藍盾健保、藍十字健保、惠安納健保、環球健保、福全健保、Health Net、Aetna、SCAN、WellCare、Alignment 、Astiva、Promise 、SilverScript 及Supplement (補助健保) 。

聯邦紅藍卡保險有別於一般的人壽或者員工健康保險，因為此保險是由聯邦政府提供，保險內容相對繁鎖。此保險申請條件除了受益人之年齡外，在美之法定身份及社安點數都是其考量之因素，因為會影響受益人加保之後所要支付的保費金額。除此之外Medicare 的相關規則法令及保險公司福利，隨時不停都有變化，並不是加保之後永生不變，所以你需要一家好的保險經紀公司替你把關。

有任何問題，歡迎去電健安保險免費電話1-877-542-0289（聽障/語障711），中文服務接通後請按3。健安保險營業時間為星期一至星期五，上午9時至下午5時。

醫療保險 健保 福利

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