大通銀行公布稅前凈利及頒發清寒獎學金

大通銀行公佈至今年9月底稅前凈利，及「 2021 年大通銀行清寒獎學金計劃」的獲獎者。

大通銀行表示，透過競爭選拔，四名中低收入 高中畢業生每人都獲得了 2,000 美元的獎學金，用於支付今年秋季的大學學費。

大通銀行首席執行長徐仁貴表示：「過去的一年對學生來說很困難，因為他們要應對遠程學習以及在網絡線上完成高中學業。大通銀行將繼續投資這些優秀的年輕人，因為他們正踏上成為未來領導者的旅程。」

大通銀行董事長楊信指出，教育乃改善個人和家庭經濟環境、與促進社會繁榮和公平正義的根源。故此，大通銀行多年來積極贊助、支持各項獎學金。除了和亞太社區基金合作，也長期參與支持橙縣華人商會的清寒學子獎學金計劃。此外，大通銀行也與羅蘭學區 攜手設立大通銀行羅蘭學區獎學金計劃，數年來，每年一萬元資助了許多品學兼優，家庭清寒的高中畢業生進入大學，追求夢想，創造美好未來。

大通銀行首席營運長Wilson C. Mach，感謝亞太社區基金 (APCF) 作為其獎學金項目的合作夥伴。四名優秀獎學金獲得者如下: Bada Bok of Cerritos （ California State University, Long Beach）。Hannah Kim of Los Angeles （University of California, Los Angeles）。 Jay Wang of Alhambra （ University of Southern California）。 Sherlene Su of Walnut（ University of California, Berkeley）。

除了持續提供各種奬學金計劃之外，在 COVID-19 新冠疫情 期間，大通銀行也提供援助給受到疫情影響的客戶和社區，並加強了對當地有需要的家庭和小型企業的扶持。在融資方面，2020 年至2021年，大通銀行已經貸放九百多筆薪資保護計劃 Paycheck Protection Program ( P P P ) 的貸款申請，總額約七千多萬美元，幫助本地中小企業留住了數千名員工的工作、並維持他們的營運。

大通銀行至今年9月底總資產美金12億，稅前凈利2千八百萬，稅後資產報酬率2.60，股東資本報酬率16.63%。大通銀行總行電話626-820-1099，分行羅蘭岡分行電話626-820-1234，亞凱迪亞分行電話626-461-0288，聖蓋博分行電話626-288-9288，爾灣分行電話949-769-8888，和喜瑞都分行電話562-677-8858。