2021 世界好聲音邀你來唱歌 12/10截止收件

2020年1月在拉斯維加斯舉行的決賽現場。

LA Voice「世界好聲音」自2013年開辦以來，不論是年節展的舞台，還是拉斯維加斯的PK戰場，都在美國 華人圈獲得了一定的影響力。歷年來的參賽選手來自美國各州，優勝歌手除了獲得豐厚的獎金和表演機會外，還有與唱片公司簽約者。LA Voice成為歌唱愛好者表現自己的優質平台。

2015年，NBC美國國家廣播電視公司，「美國達人秀」電視節目製作團隊，進駐世界好聲音的賽場，邀請好聲音前10位入圍者，在當年達人秀洛杉磯 海選中優先試鏡。

2017年，東方衛視「聲動亞洲」的亞洲區總決賽至尊之星、家喻戶曉的流行歌手Shila，以及電視劇「我的前半生」的主題曲作家王宗賢等大咖，紛紛擔任LA Voice評審，並從選手中擇優簽約，第一屆的冠軍歌手洪彥維，在2021年也在台灣 發單曲唱片了。

2018年，LA Voice的舞台搬到了拉斯維加斯，選手們在更專業的表演廳一決高下，體驗和感受真正歌手表演的意境和環境。

2021年，在疫苗施打城市的重新開放後，世界日報希望結合更多的年輕朋友，攜手走出陰霾的心情，放聲高歌，一起來迎接LA Voice的新年度，要讓更多人知道世界好聲音，讓LA Voice的聲音更響亮。目前已有多名選手報名，歡迎希望能唱出自我，唱出未來的歌唱愛好者繼續報名參加，「明日之星」的機會在等待你的加入。

參賽視頻可發送至：[email protected] ，上傳內容：一首完整歌曲，不限語言和風格。上傳時間即日起至12月10日止，同時進行網路觀眾投票及裁判海選，12月13日公佈Top 40進入複賽名單。複賽時間：12月18日（星期六）下午2點 ，地點在洛杉磯 。複賽時歌手準備一首能展現聲線和曲風的歌曲，評委將現場點評和評選晉級前20。

總決賽訂2022年12月19日（星期日）下午2點在洛杉磯舉行。20位晉級歌手各準備一首能展現聲線和曲風的歌曲，進行決賽，評委將現場點評和評選晉級前3名，並評選特殊獎項：最佳台風獎，最具潛力獎，最強人氣獎（網路＋現場票數），最佳服裝獎等等。

報名條件：15歲至39歲，只要你認為自己有一幅好嗓子，只要你熱愛音樂，LA Voice的舞台都期望你能來唱出自己的好聲音。