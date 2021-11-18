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養生日日喝參茶 許氏花旗參推年終優惠

【洛杉磯訊】

花旗參在中草藥保健品中一直具有不可取代的地位，不論是平時浸泡為參茶飲品，亦或是作為進補的食材，花旗參都常見於各類養生煲湯料理中。適逢年終佳節，許氏參業集團特別推出各種不同優惠，歡迎蓋。

許氏參業表示，產於威斯康辛州的花旗參，因北緯45度的地理位置和氣候土壤，孕育出獨特的回甘味，被稱為最地道（Terroir）的花旗參，含有多種珍貴的人參皂苷、氨基酸、多醣體、維生素、礦物質及多種微量元素，具有補而不膩、潤而不燥、清而不寒的特色。其性涼補，不慍不燥，具有滋陰、益氣、養陰清熱、生津調補五臟、扶正安神等諸多作用。具抗疲勞、提高思維、改善記憶、支持免疫系统，舒緩壓力及美容養顏等作用，對機體起到整體的調理作用。

許氏參業表示，現代醫學證明花旗參的主要成份是人參皂苷(Ginsenoside)，被視為是花旗參中的活性成分。人參皂苷對於人體有多種益處：支持機體免疫系统，快速恢復體質，幫助記憶與學習能力，和DNA、RNA合成作用，清除體內自由基，提高生活質量，也因為特殊的地理環境，威斯康辛州出產的花旗參的主要成份 - 人參皂苷，遠較其他地方出產的花旗參為高。

許氏參業擁有自營參場，不經中間商代理，自產自銷，用心經營四十七年的信譽，品質合乎美國農業部檢驗標準。歡迎到各大超市及許氏特約經銷商選購。許氏購物網同時提供各種不同優惠，服務專線1-800-826-1577，網站www.hsuginseng.com。

威斯康辛州 美國 農業部

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