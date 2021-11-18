Million Decor Design 成功擧辦家居裝飾博覽會

專門為房地產 經紀人和代理商及相關行業擧辦的「家居裝飾博覽會」，於日前在亞凱迪亞 市成功舉辦。該活動由「百萬頂級設計展示公司」主辦，華裔房地產專業協會贊助。

主辦方Million Decor Design（百萬頂級設計展示公司），是一個全方位設計銷售的豪華展示公司，並代理各類燈飾、家電、廚房用具、廚浴設備等。

所代理的燈飾類別大致上分為：名家設計水晶燈、臥室燈、餐吊燈、LED燈、衞浴燈、手吹玻璃燈和裝飾品、室外燈、庭園燈、智能安全防衛燈具、LED省電燈泡、法國設計新款燈開關等等。代理的品牌有：Maxim，Elegant、Kalco /Allegri、Kuzco、Elan、Savoy House、Kichler Stone、PLC、Z Lite、ET2、ELK、Golden等。大型的家電類別有：名牌廚房用具，爐頭、嵌入式烤箱、嵌入型蒸爐、冰箱、酒櫃、洗碗機、微波爐、抽油煙機；代理的歐美品牌包括：Viking、Zephyr、Fulgor、GE、Smeg、Silhouette等。

廚浴設備的類別有：各式新穎德國，日本，義大利 廚浴設備廚房水槽，洗臉盆，各種淋浴，各式水龍頭，浴缸，按摩浴缸，馬桶，智慧馬桶座，廚浴櫃把手，無水箱熱水器；代理的名牌有：Hansgrohe，Grohe，Toto，Kohler，Duravit，Delta，Moen，m2Aqua，Emtek，Top Knobs，Takagi，Navien等等；並特別推加拿大進口Rubinet廚浴設備等。

百萬頂級設計展示公司展示廳地址在124 Las Tunas Drive, Arcadia，歡迎前往參觀。