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李興華翡翠金城CEO李兆佳與影星吳彥祖 分享法拉利跑車收藏及車展

【洛杉磯訊】

李興華翡翠金城表示，知名電影明星和賽車手吳彥祖 ( Daniel Wu見圖），將再次來到李興華翡翠金城與首席執行官李兆佳( David Lee)，一同參加每個月一次的Car's and Chronos ，與法拉利跑車收藏以及愛好者，共同分享他們的賽車之旅以及對賽車的熱愛。

時間是20日本星期六上午9時，地點在核桃市1569 S Fairway Dr的李興華翡翠金城。

作為一名演員，導演，製片人，吳彥祖的空閒時間可以說少之又少。然而對賽車的熱愛他的粉絲都知道，在他的社交平臺都能看到他post的百分之七十都是和車有關的信息。由藝人到賽車手，吳彥祖由零開始，他希望在人生的巔峰，可以隨時開始找尋和探索一些未知而真的喜愛的領域，重新開始。

同時吳彥祖又是一個公益熱愛者，帶著這份熱情他來到了李興華，與有著同樣愛好與追求的好友David Lee、李興華首席執行官李兆佳，一起發起聖誕玩具捐贈活動，為那些需要關愛的孩子們準備了一份感恩聖誕節特別的禮物。 他們也希望各界人士熱烈支持，只需每個人或者每個家庭帶來一份小孩的玩具，當天來到他們的車展，交給工作人員便可，他們會把玩具收集起來，發給慈善機構，再分給有需要的孩子們，讓這個冬天特別的溫暖。

李興華翡翠金城作為南加州珠寶和奢侈品手錶零售商已有53年歷史。其CEO David Lee李兆佳也一直是一名成功的腕表收藏家，跑車收藏家，企業家和慈善家。李兆佳不光致力於他的企業，同時也將他的很多時間奉獻鼓勵和幫助年輕一代，李兆佳經常接受南加州大學的邀請，為在校大學生進行演講和討論。關於李興華翡翠金城及David Lee李兆佳的更多信息，可瀏覽網址：www.hwljewelers.com ，或聯繫李興華翡翠金城市場部總監Caren Ho， [email protected]

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