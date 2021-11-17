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韓國環境家電COWAY 爾灣店新張優惠

【爾灣訊】

韓國環境家電品牌COWAY，爾灣新店於日前開張，在剪綵儀式上COWAY 美國營業總裁Kim Minki 表示，爾灣是一個新興的城市，COWAY有信心把健康帶入爾灣的每一戶家庭，净化室内的空氣和飲用水，讓高品質的健康生活伴隨民眾。

聯邦衆議員趙美心辦公室送來了賀狀（見圖），加州議員Philip 陳辦公室的代表也頒發了賀狀。美國華人部總經理Justin Kang表示，為慶祝爾灣新店開張，特別推出限時大優惠，客戶每購買一件Premium 產品，可獲得50元Amazon禮卡，優惠至11月23日截止，產品可租可買。

COWAY成立於1989年，是韓國最大的環境家電企業，擁有世界最大的住宅用飲水與空氣技術研發中心，是韓國唯一的集企劃、研發、生產、銷售、服務為一體的環境家電企業。在韓國Coway淨水器、空氣淨化器及智能便座市場佔有率均居首位，擁有超過800萬用戶。

COWAY是世界上擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術、僅有的5家公司之一，年產量居5大公司之首。2019年Coway 全球銷售額達27億美元。其淨水器獲得的國際認證包括：國際水質協會頒發的「金印獎 」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證。

COWAY於2007年進入美國市場，在全美15個地區提供銷售和服務，目前已有超過12萬個家庭及公司用戶。總部電話213-351-1488或上網瞭解更多詳情 www.coway-usa.com 。

爾灣新店地址 4970 Irvine Blvd #109 Irvine，電話 949-202-1018。羅蘭岡店 18989 Colima Rd, Rowland Heights，電話 626-566-7676。鑽石吧店 2825 S Diamond Bar Blvd., Diamond Ba，電話 626-566-7676。聖蓋博店 227 W Valley Blvd ste 168-c, San Gabriel，電話 626-566-7662。

爾灣 美國 加州

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