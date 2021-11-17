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疫情引發物流混亂 香料生產供應鏈受限

【洛杉磯訊】

McCormick & Company首席執行官Lawrence Kurzius表示，疫情引發的物流混亂，正在挑戰這家香料製造商、應對「難以置信的」產品需求的能力。

Kurzius說：「在我們目前的業務中，供應鏈確實是我們的限制因素。消費者對我們所有產品的需求都非常高，還包括我們的風味解決方案和風味系統業務。」

除了眾所周知的香料罐，McCormick還製作Old Bay調味料、French 's芥末醬和辣椒醬，如Cholula和Frank 's Red hot。

Kurzius說：「運輸和物流問題，僅僅是將產品從A地運到B地，是我們唯一的限制因素」。Kurzius發表上述言論的幾天前，McCormick公布第三季業績，每股收益和營收均超過華爾街預期。然而，由於要應對供應鏈挑戰和價格壓力，該公司下調了調整後的全年每股收益預期。Kurzius表示：「我們正面臨前所未有的通脹，就像所有行業目前面臨的情況一樣。我們將不得不設法度過這段成本膨脹的時期，就像我們過去所做的那樣。不幸的是，這將是價格上漲和通過我們的全面持續改進計劃，提高成本效益的綜合結果。（李梓瑞譯）

供應鏈 營收 華爾街

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