Kia 推出第五代 Sportage大改款

Kia歷史最悠久的車型Sportage推出第五代，帶來迄今為止最重大的變化。作為Kia新的全球品牌轉型「Movement that Inspires（行動激發靈感）」的一部分，全新2023 Sportage超小型SUV 為當今喜歡冒險和具有環保意識的消費者提供更多選擇。

新的Sportage散發著該品牌全新的「Opposites United」設計理念，為當今外觀平淡的超小型SUV市場帶來更多選擇。 第五代車型明顯更寬闊、更強大、更強勁，旨在提高燃油效率，推出了多項Sportage首創功能，包括可選用的雙全景曲面數字顯示屏等，將消費者帶到新的高度。

大多數Sportage車型現在將在美國 組裝，與屢獲殊榮的Telluride、Sorento和K5一起在Kia位於佐治亞州西點市的製造工廠進行組裝。

Kia北美公司總裁兼法人Sean Yoon表示，雖然Kia有目的地朝著電動方向邁進，同時也在增加適合所有不同類型客戶的各種選擇來進一步加強Sportage產品線。目前已獲得巨大成功的SUV策略被完全應用到新Sportage系列中，憑藉其尖端的設計、冒險的能力和優越的車載技術，使其成為同類產品中的佼佼者。

追隨Sorento的腳步，Sportage也將推出混合動力版本。有關該動力系統和其他動力系統的詳細信息將在稍後公佈，而汽油車型預計將於2022年第一季度在美國上市銷售。

舒適方便的車艙空間受到高端戶外產品、家具和現代建築的啟發，Sportage的內飾是Kia的一個新概念，將車艙轉變為宜人的生活空間，配備近乎奢華、周到的功能包括雙全景曲面顯示器，實現近25英寸的數字顯示屏搭配有角度的通風口擁抱彎曲的顯示器，以實現整體簡約科技感的儀表板佈局。

Sportage全長比上一代加長7.1英寸，軸距加長3.4英寸，雙層貨艙。為了與高科技內飾相匹配，Sportage配備了大量標配和可選的信息娛樂系統，讓駕駛保持聯繫、自信並了解周圍發生的事情，所有等級標配Android Auto和Apple CarPlay。

Sportage首次搭載Wi-Fi熱點，最多允許五台設備連接到車載4G LTE 的互聯網。

Sportage有新的2.5升I-4發動機動力更強勁，更省油187匹馬力。

多樣的標配高級駕駛員輔助系統。即使在基本LX級別，駕駛員也可使用許多Kia技術最先進的系統功能。包括駕駛員注意力警告 ，遠光燈輔助（HBA）的LED大燈，車道跟隨輔助（LFA）：，車道保持輔助（LKA），具有自行車檢測 功能的前避撞輔助（FCA），後排乘員警報（ROA），帶動態引導的後視監視器（RVM），倒車停車距離警告（PDW-R），盲點視圖監視器（BVM），盲點避撞輔助（BCA），帶平行停車的盲點避撞輔助（BCA），後方交叉路口防撞輔助（RCCA），帶轉彎功能的前向避撞輔助（FCA），停車前方距離警告（PDW-F），公路駕駛輔助（HDA），智能限速輔助（ISLA），基於導航的智能巡航控製轉彎（NSCC-C），倒車停車避撞（PCA-R），安全下車警告（SEW），帶自動停走功能的智能巡航控制（SCC）：幫助保持與前方車輛的距離並以駕駛員設定的速度行駛，並在某些情況下可自動停走。