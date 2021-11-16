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迦南美食 感恩節火雞/套餐/宴席特價優惠

【洛杉磯訊】

迦南美食表示，他們嚴選USDA認證高品質雞隻製作感恩節火雞，每隻火雞都經過人手按摩，使其肉質鮮嫩多汁有彈性，迦南火雞不怕吃剩，包三明治丶涼拌丶炒菜丶骨頭熬湯或熬稀飯都很讚。

迦南美食說，蔗香燻火雞食材天然，雖然費功但也值得。是以甘蔗渣丶茶葉丶紅糖為主要煙燻原料，把握黃金燻製時間，保留燻香而不過度煙燻，肉嫩不柴，冷吃熱吃都好吃。他們採用獨特香料，20年飄香年年爆單，不少客人連骨頭都捨不得丟掉。燻火雞或烤火雞套餐很划算，火雞加購古早味黑麻油香菇油飯丶南瓜派，再加10元即可(原價23元)。

另有8至10人份的「超值感恩宴席」(見圖)更划算，不用辛辛苦苦準備感恩晚餐，買整套宴席輕鬆上大菜，有烤火雞或燻火雞、烤豬肋排、蒜蓉奶油蒸大蝦河粉、臘味櫻花蝦油飯、蛋豆腐燴鮮菇，附贈南瓜派，特價199元。

有意訂購可至www.canaancater.com網站，或電訂餐專線626-500-7793預訂或查詢詳情，如是世界日報讀者，更免費加送一份手工生煎包。領餐地點有迦南美食West Covina店（2668 E. Garvey Ave South），Artesia店（11610 South Street）及El Monte中央廚房（4355 Rowland Ave）等地。

洛杉磯聖地牙哥地區並提供送餐服務，詳情可電洽。

美食 洛杉磯 聖地牙哥

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