UC Davis Health Dali Fan醫生談兒童疫苗

加州 州長紐森指示加州公共衛生部，把COVID-19疫苗 納入到校上課所需疫苗之列 —— 就像其他諸如麻疹、腮腺炎及風疹的疫苗一樣。以下是與UC Davis Health Dali Fan醫生，對談有關新疫苗要求的須知。

問：家長們應該為疫苗長期的副作用擔心嗎？答：疫苗已經被證明是安全、有效的，並且可為12歲以上的兒童接種。接種疫苗後的副作用一般是輕微且正常的。雖然相比成人，孩子們通常患COVID-19及傳播病毒的幾率都較低，但他們得了新冠病毒後還是有可能發展成重症的。所以，確保符合資格的孩子接種疫苗，從而大大降低他們得病或把病毒傳播給他人，包括家中更小的孩子的風險是非常重要的。

問：加州的新規定是什麼？答：在FDA 全面批准為兩個不同年級段使用疫苗後，從新學期開始，孩子們必須要接種疫苗才能到校上課。此項要求將分年級段逐步被落實，首先是7-12年級，然後是幼稚園-6年級。在此要求適用於第一批學生時，學校教職員工也必須接種疫苗。

問：為孩子接種疫苗的截止日期是什麼？答：要求將在下一學期開始時生效，即1月1日或7月1日，以較早日期為主。這會給家長和學校充分的時間來準備和落實。基於現就12歲及以上者全面批准的情況，我們預計這項要求將於2022年7月1日起適用於7-12年級。

問：老師和教務人員不是已經被要求接種疫苗了嗎？答：現在，如果沒有接種疫苗，他們可以選擇經常接受病毒檢測，可是一旦FDA全面批准疫苗為第一批學生使用後，這個選項就不存在了。

問：加州的學齡兒童還被要求接種那些疫苗？答：要求接種疫苗才能親自來上學並不罕見。加州已經針對這些疾病為孩子們做出了免疫要求：脊髓灰質炎、白喉、破傷風和百日咳（DTaP）、麻疹、腮腺炎和風疹（MMR）、乙型肝炎和帶狀皰疹（水痘）等。

問：有任何例外嗎？答：是的，因為健康、個人或宗教信仰原因可以有例外。未接種疫苗的學生會被允許單獨學習，但是他們不會被允許來學校上課。

問：華人社區內對於疫苗及它的安全性還存有一些擔憂。你會對那些還未接種疫苗的人說些什麼呢？答：請接種疫苗。我們知道疫苗是非常安全的，因為它經過了嚴格的臨床試驗，其中就包括不同性別、種族、年齡及有健康問題的參與者。並且在上百萬人接種了疫苗後，其安全性也在一直在被監控。

問：大家可以到哪裡去獲取更多有關疫苗及如何預約的訊息？答：訪問加州的網站www.vaccinateall58.com 或 www.myturn.ca.gov 獲取更多有關COVID-19安全和有效性，以及如何預約的訊息。