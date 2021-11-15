疫情後首次度假 柚柚派旅遊首發團坎昆

隨著美國 解除旅行禁令，墨西哥 度假旅行市場逐漸回暖，對於在家「閉關」快2年的南加居民，墨西哥坎昆成為今年冬天度假的熱門之選。

柚柚派旅遊公司表示，地球上的某些地方似乎能夠風光盡佔，而坎昆（Cancun）就是其中之一。這裡不僅有一望無際的的蔚藍大海、潔白柔軟的沙灘，還有現代化的豪華酒店，精彩刺激的主題樂園 ，讓人流連忘返。坎昆作為一座現代化的旅遊城市，在世界著名的人工島 - 「7字型」酒店區上，座落著上百家不同等級的飯店，最為有名的就是Hyatt 集團所屬的Hyatt ZIva 及Panama Jack Cancun Resort 這兩家全包式飯店。全包式飯店以「不帶錢包的旅行」而聞名，入住酒店後，所有的餐廳，酒水，飲料，甜點，乃至房間內的Mini Bar，房間點餐服務，全部都免費享用，無需攜帶錢包，憑房卡即可享用。

柚柚派表示，同時坎昆也是瑪雅文明的起源地，有世界七大奇蹟之一的奇琴伊察金字塔。在坎昆，不僅僅能了解到瑪雅文明，也能參觀到歎為觀止的天坑奇景，適合全家老小的海邊綜合樂園，更有蔚藍的加勒比海浮潛項目。從近到遠從淺到深，加勒比海海水的顏色就是由淺藍到深邃，層次豐富，這種藍只能在坎昆見到。哪怕烏雲密布，大海依舊蔚藍。怪不得人們都說「坎昆歸來，不看海。」

作為坎昆最大，發團人數最多的華人旅行公司，柚柚派旅遊公司率先恢復發團「品質拉美」系列，以保證客人疫情後第一次旅行的品質，所有接待人員完全接種疫苗，每週檢測，同時車輛每天消毒，車上準備口罩，洗手液，每團人數不超過16人。現在報名5星級飯店免費升級海景房。

柚柚派美國銷售處：225 E Santa Clara St, Arcadia, CA，報名專線626-428-3060。