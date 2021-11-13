溫暖感恩 杉釦富遠紅外線足浴桶 特價

感恩節快到了，送什麼禮物給你需要感恩的長輩？杉釦富遠紅外線免加水足浴桶現正舉辦感恩特價。這個連續八年熱銷的足浴桶，可提升體熱、增加免疫力、舒緩疼痛、改善手腳冰冷、幫助走路順暢、提高睡眠品質。

杉釦富遠紅外線足浴桶SC-801基本型，訂購特價499元加30元運費（原價599元加45元運費），訂購電話650-999-0988， 或上網www.shinecous.com，優惠至11/30止。

杉釦富公司（ShineCo Wellness）表示，現代人有足部相關疾病的比例高達80% ，經常泡腳能夠改善末稍神經和手腳、脊椎冰冷，血液循環不好的問題。許多足部不適的狀況，並不只是足疾，有些是其他機能出現問題的連鎖反應。例如：小腿水腫是因為身體循環不好，水分與代謝廢物堆積，是全身細胞缺氧的警訊；而痛症，也大多是因為微血管循環不良，造成微血管堵塞而產生酸、痳、痛的現象。

該公司表示，此款足浴桶高度可以將整個小腿包覆在遠紅外線的環境中，整個桶身的四周和腳底，皆會產生遠紅外線，以西醫的角度來看，小腿和腳，是「人的第二個心臟」，但腳脂肪層薄、保溫差、供血差，如果腳和腿部的血液循環變好，自然能減輕心臟的工作 負擔。以中醫的角度來看，小腿有許多治療疼痛的穴位，如足三里、陽陵泉等，此免加水遠紅外線泡腳桶，利用遠紅外線來幫助增加血液循環，增加身體新陳代謝，尤其是對一些四肢容易冰冷、體寒或有身體容易疼痛的人來說，是一個解決方法。

該公司說，不用加水的遠紅外線足浴桶，定時、定溫，只要把腳放入，打開開關，並把腳套回拉蓋回膝蓋，不但方便並可以天天使用。以往用水泡腳，很多人因為濕滑跌倒摔跤，對年長者來說不能久泡，也無法恆溫，始終無法讓整個身體因為泡腳而暖起來，也不能加速身體內的微血管循環。許多因糖尿病或心臟不好，而導致小腿水腫走路不便或疼痛的人，用完之後馬上覺得腳變的輕快。也因為促進末梢血液循環，使頭部血管的壓力減輕，緩解頭痛，舒緩高血壓 現象。尤其現在大家很多人都是在家工作，長時間久坐，容易造成血液循環不好，同時讓下半身骨骼開始歪斜，影響所及，骨盤和脊椎也跟著移位，不只是腰背酸痛，脊椎側彎也接踵而來。

杉釦富公司專營台灣 生產的高品質遠紅外線產品，多項產品均獲日本、德國等醫衛大國專利，包括背心、多功能護腰、温熱墊、眼罩等。杉釦富位於北加州，在舊金山及San Jose都有辦公室及展示中心。