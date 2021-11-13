H Mart超市台灣食品節 購物滿額有贈品

H Mart超市今年再度舉行「台灣 食品節」，活動於即日起在全美指定分店輪番上演，H Mart邀請顧客一同品嘗道地的寶島風味，讓你人在北美也能享受道地的寶島風情。

南加州參與此次活動的H Mart超市有Diamond Bar店、Arcadia店、San Diego店，時間是即日起至11月25日止。今年H Mart台灣食品節（見圖）有專屬禮遇︰即推廣期間，於 參加活動的H Mart分店，憑發票消費「H Mart台灣食品節2021」推廣產品淨額滿100元或以上，可獲贈阿喵夜市環保袋一件，贈品數量有限，送完爲止。

一年一度的台灣食品節，今年正好跟感恩佳節同在11月，市集文化風行台灣，當中匯聚不少傳統民間智慧，亦展現當代的無限創意。穿梭於美食 攤檔之間，即可尋覓跨時代的舊滋新味。歡迎到 H Mart發掘台灣經典及創新美味。

H Mart表示，今年的「台灣味，滿足你的台灣胃」 ，推出多款台灣當地傳統的美食、人氣特產、甜點等等。 獨家特集近百款台灣人氣商品， 由平價商品到只能在台灣才買的到的受歡迎伴手禮，這次食品節都有。 此次展銷的地方特產包括台灣金錦町土鳳梨酥、金箔蜂蜜蛋糕、鱻活一號深海龍虎斑、阿聰師貢貢香烘焙芋頭條、果蒔制研所零添加果乾、奕順軒三星蔥蛋捲、小琉球必買－王老師手工麻花捲、萬丹椒朋友香麻辣醬、桃城雞排臺式雞排調理懶人包、師園蒜味鹽酥雞脆片、 馬祖老酒麵線等正宗台灣食品。

H Mart集團看準亞裔市場的消費力， 此次特別與台灣經濟部中小企業處、OTOP(One Town One Product)、及財團法人中衛發展中心合作，引進台灣特色食品。

更多活動信息及活動店鋪信息可參考H Mart官網、臉書、Instagram及微信 公眾號(ID:hmartofficial)。