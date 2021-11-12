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華明勝律師事務所談 人體傷害索賠

【洛杉磯訊】

如你或家人遭遇身體上的傷害，可能有需要對傷害承擔部分、或全部責任的任何個人或實體，要求獲得經濟賠償，但「人體傷害」法律異常複雜，在索賠過程中，可委托人體傷害索賠律師處理。

華明勝律師事務所表示，30多年來他們的事務所，成功幫助受害者獲得其應得賠償，在聖蓋博山谷和洛杉磯均設有辦公室。他們提供國語、粵語、英語和西班牙語等語言的法律委托服務，人體傷害律師和部門經理，將與保險公司據理力爭，確保客戶的傷害獲得公正的經濟賠償。如遭受改變生活的重大傷害法律問題，可電626-263-6196或626-282-6868查詢，並可獲得免費的法律諮詢。

該律師事務所表示，申請人在受傷害時，可以向他們申請免費的案件評估，看是否可以申請人體傷害索賠。「人體傷害」類別繁多，但常見的傷害包括車禍是造成人體傷害的最常見原因。如果作為司機、乘客或行人在事故中受傷，可以提起人體傷害訴訟，追究醫療費、傷痛賠償等經濟賠償。

該事務所表示，每年因滑倒摔傷而送去急診的人有數百萬之多，如認定摔傷是由業主或企業疏忽所致，那受害人可提起場所責任索賠。在美國每年有數十萬人，因被狗咬而送往急救室，加州與狗咬相關的法律，允許被狗襲擊的受害人，向狗主人提起人體傷害賠償。遇到工傷事故通常受害人會提出工傷賠償，但根據其受傷的原因，受害人可能也可以另行提起人體傷害索賠，律師會幫助客戶評估。

該事務所說，摩托車事故可能導致重大傷亡，更糟糕是在撞車事故中，騎摩托車的人遇害概率是其他司機的26倍。經驗豐富的律師，可幫助受害人爭取至大利益，順利過渡到新生活。在事故中遭受腦損傷的受害人，可能會遭受長期甚至永久性傷害，可能需要終身治療，他們會為受害人竭力爭取權利。

該事務所說，重傷可能會讓人體傷害索賠變得更為複雜，過錯責任企業、公司和保險公司，通常會在治療結束前提出解決方案，會企圖避免重傷導致長期醫療費及賠償。他們可為客戶提供專家指導，確保客戶不被利用。他們關心客戶的健康、幸福及未來。重傷是嚴重的身體創傷，可能永遠改變傷者的生活，經驗豐富的人體傷害律師，將為受害人因傷導致的生活質量降低，或未來財富創造潛力下降，尋求適當的經濟回報。改變生活的災難性傷害可包括癱瘓、肢體斷離、創傷性腦損傷(TBI)、嚴重燒傷、創傷後應激障礙(PTSD)等。

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