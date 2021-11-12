中心健保 提供華裔長者便利措施 豐富福利 傑出服務

一年一度的醫療保險 年度轉換期，將於12月7日截止。榮獲2022年金牌選擇獎（Senior Choice Gold Award 2022）的中心健保 ，一直以來受到眾多華裔銀髮族們的歡迎並加入。原因是它有許多針對華裔長者的便利措施、豐富福利、和傑出服務。

譬如華裔長者收到保險公司的各項通知是中文的，對英文不是那麼好的人來說，不必查字典，不必靠子女；有事需要詢問時聯絡經紀人，經紀人常會請你直接找保險公司，而中心健保的客服中心一個電話打過去，只要講中文就可以辦得通，不必繞來繞去或等來等去；而自已平時看診的華人醫師也在名單上；而且在旅行時、或回臺灣香港等不在美國時，突然發生緊急醫療事故，回到美國有中心健保的海外緊急醫療保險，高達10萬美元的保額可報銷。更有很符合耆老們生活需要的一項：中心健保有交通車接送，沒有次數限到，讓會員看病很方便，慢性病的會員還可去買菜。中心健保的活動中心，有書法繪畫等各種班別或活動能參加，讓自已有種歸屬感。

中心健保的聯邦紅藍卡 計劃，會針對每個會員對醫療保健的需求，提供多樣化的醫療計劃選擇。

中心健保除了含保傳統聯邦紅藍卡的醫療保障外、還提供其他的免付費福利，如醫生看診和住院治療、遠程醫療看診、24次針灸治療、優選食品、普通藥（第一與第二等級）等，每季度125元櫃檯成藥補助、每月50元健身房會費及課程補助、每年300元鏡框鏡片補助、每年2000元助聽器補助、和預防及全面的牙科福利等等。

中心健保聯邦紅藍卡計劃是由一群當地的醫生所創立。他們致力於為多樣文化的社區提供更好的健康醫療保健方案。他們努力提供會員負擔得起的醫療保健計劃、以及高品質的多樣文化醫療保健服務。他們專注於根據社區多元化文化的特性，並提供獨特的醫療保健需求 。為了更貼切的服務於他們的會員，中心健保會員服務部，是由一支擁有多種語言的成員所组成的團隊，為民眾提供每周 7 天的服務。

想了解中心健保如何提供比傳統聯邦紅藍卡更多的福利，並且了解如何挑選適合你的健保計劃，可去電1888-500-8907 (TTY: 711) ，每週七天上午8時至晚上8時，或上網www.centralhealthplan.com。