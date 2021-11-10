我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

惠安納健保 查找醫療保險計劃選項的要訣

【洛杉磯訊】
圖為疫情期間，惠安納出巡的諮詢車。
圖為疫情期間，惠安納出巡的諮詢車。

一年一度的聯邦醫療保險優先計劃 (Medicare Advantage)、及聯邦醫療保險處方藥計劃 (Medicare Prescription Drug Plan) 的選擇期現正進行中。自10月15日至 12 月7日期間，數以千萬符合資格獲享聯邦醫療保險的耆老，可依據自己在2022年的承保需求而登記、轉換或退出醫療保險計劃。

惠安納健保公司（Humana）華裔資深經理Toyo Chen 表示，由於新冠疫情仍在持續，聯邦醫療保險信息與資源，可協助民眾在保持安全之際選擇合適的計劃。無論瀏覽網站、參加在線教育活動，以及與保險經紀人一對一面談，都是了解個人聯邦醫療保險計劃選項的好方法。同時，相當重要的是，當上網瀏覽聯邦醫療保險資源時，請注意保護個人資料並避免虚假優惠和其他騙局。

以下是陳經理提供，如何為聯邦醫療保險年度選擇期做好準備的一些要訣：

1.使用網上工具：可瀏覽Medicare.gov 網站中的 Medicare Plan Finder(聯邦醫療保險計劃查找器)，以比較計劃、福利並獲得每個計劃對於一般會員的費用預估。如果對有助支付處方藥費用的聯邦醫療保險 D 部分(Part D)感興趣，還可以輸入所服用的處方藥名稱，以確保正在考慮的計劃有承保這些藥物。

在 Medicare.gov網站中，民眾還可以了解並登記加入聯邦醫療保險優先計劃，有時稱為C部分(Part C)或 MA 計劃(MA Plans)，並可瀏覽保險公司的網站，以進一步了解有關該公司所承保福利的更多資訊。提供聯邦醫療保險優先計劃的保險公司，會提供關於其計劃和服務的詳細資訊、處方藥價格及其他福利資訊。還可以查看你的主治醫生或其他服務提供者，是否在聯邦醫療保險優先計劃的網絡內。

2.聯繫專家：許多保險公司都提供線上研討會，以解說2022 年度聯邦醫療保險優先計劃選項。此外，民眾可以查看能否安排時間與保險公司的保險經紀人進行面對面、電話或視頻的一對一商談。在參加教育活動或商談之前，最好事先準備一份問題清單，以確保獲得所需的資訊。該計劃是否包括眼科、耳科和牙科保障？遠程醫療服務在承保範圍內嗎？前往預約就診的交通是否包括在內？

3. 保護自己免受聯邦醫療保險詐騙：聯邦醫療保險機構已提出警告，詐騙者可能會試圖利用新冠疫情來竊取醫療保險受益人的醫保號碼、銀行資訊、或其他個人資料。詐騙者可能會嘗試透過電話、電子郵件、簡訊、社交媒體或訪問住家與你聯繫。民眾只能將自己的聯邦醫療保險號碼提供給你的醫生、藥劑師、醫院、健康保險公司，或其他值得信賴的醫療保健提供者。未知來源的簡訊和電子郵件中的鏈接，切勿點擊，並請掛斷陌生電話。

如果不習慣在網上瀏覽計劃資訊，可以選擇與保險經紀人面談。或者利用Medicare.gov 提供的安排電話商談選項。若需了解更多資訊，可上網瀏覽 Medicare.gov ，或參考本報的惠安納健保公司廣告，去電中文專線洽詢。

聯邦醫療保險 詐騙

上一則

福全健保 紅藍卡使用者2022年度的新選擇

下一則

SpaceX的Starship可能改變投資者對太空預期

延伸閱讀

聯合健保 為紅藍卡受益人 專設醫療保險計劃

聯合健保 為紅藍卡受益人 專設醫療保險計劃
聯邦紅藍卡講座 世報邀4專家精闢解析最新資訊

聯邦紅藍卡講座 世報邀4專家精闢解析最新資訊
陳湘美：光有紅藍卡保障不夠 還要加健保

陳湘美：光有紅藍卡保障不夠 還要加健保
易萍：把握紅藍卡保費返現、交通車接送等福利

易萍：把握紅藍卡保費返現、交通車接送等福利
SCAN健保計畫提供聯邦醫療保險優勢計畫

SCAN健保計畫提供聯邦醫療保險優勢計畫
聯邦醫療保險年度投保選擇

聯邦醫療保險年度投保選擇

熱門新聞

中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩，疫情期間帶孩子玩遍美國。（unsplash.com）

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

2021-11-03 17:17
現年53歲的華女Susan，為40歲的小丈夫介紹假結婚對象後，慘遭掃地出門。（讀者提供）

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

2021-11-03 14:04
有華人被中國父母逼著讓他去超市買水買米。（本報記者／攝影）

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

2021-11-04 21:23
珠珠女士和男友的車子被砸了一個大窟窿。（珠珠提供）

華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

2021-11-10 02:20
Susan說，因經濟拮据，她和先生S（右）六年多前協議假離婚，再和別人假結婚，掙錢之後重新結婚生活，期間兩人感情一直良好，這是去年底S為她的生日宴席慶祝。（S女士提供）

為錢假離婚另假結婚 少夫假戲真做棄元配

2021-11-04 02:20

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了
奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」

奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」
成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准

成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准