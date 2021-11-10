惠安納健保 查找醫療保險計劃選項的要訣

圖為疫情期間，惠安納出巡的諮詢車。

一年一度的聯邦醫療保險 優先計劃 (Medicare Advantage)、及聯邦醫療保險處方藥計劃 (Medicare Prescription Drug Plan) 的選擇期現正進行中。自10月15日至 12 月7日期間，數以千萬符合資格獲享聯邦醫療保險的耆老，可依據自己在2022年的承保需求而登記、轉換或退出醫療保險計劃。

惠安納健保公司（Humana）華裔資深經理Toyo Chen 表示，由於新冠疫情仍在持續，聯邦醫療保險信息與資源，可協助民眾在保持安全之際選擇合適的計劃。無論瀏覽網站、參加在線教育活動，以及與保險經紀人一對一面談，都是了解個人聯邦醫療保險計劃選項的好方法。同時，相當重要的是，當上網瀏覽聯邦醫療保險資源時，請注意保護個人資料並避免虚假優惠和其他騙局。

以下是陳經理提供，如何為聯邦醫療保險年度選擇期做好準備的一些要訣：

1.使用網上工具：可瀏覽Medicare.gov 網站中的 Medicare Plan Finder(聯邦醫療保險計劃查找器)，以比較計劃、福利並獲得每個計劃對於一般會員的費用預估。如果對有助支付處方藥費用的聯邦醫療保險 D 部分(Part D)感興趣，還可以輸入所服用的處方藥名稱，以確保正在考慮的計劃有承保這些藥物。

在 Medicare.gov網站中，民眾還可以了解並登記加入聯邦醫療保險優先計劃，有時稱為C部分(Part C)或 MA 計劃(MA Plans)，並可瀏覽保險公司的網站，以進一步了解有關該公司所承保福利的更多資訊。提供聯邦醫療保險優先計劃的保險公司，會提供關於其計劃和服務的詳細資訊、處方藥價格及其他福利資訊。還可以查看你的主治醫生或其他服務提供者，是否在聯邦醫療保險優先計劃的網絡內。

2.聯繫專家：許多保險公司都提供線上研討會，以解說2022 年度聯邦醫療保險優先計劃選項。此外，民眾可以查看能否安排時間與保險公司的保險經紀人進行面對面、電話或視頻的一對一商談。在參加教育活動或商談之前，最好事先準備一份問題清單，以確保獲得所需的資訊。該計劃是否包括眼科、耳科和牙科保障？遠程醫療服務在承保範圍內嗎？前往預約就診的交通是否包括在內？

3. 保護自己免受聯邦醫療保險詐騙 ：聯邦醫療保險機構已提出警告，詐騙者可能會試圖利用新冠疫情來竊取醫療保險受益人的醫保號碼、銀行資訊、或其他個人資料。詐騙者可能會嘗試透過電話、電子郵件、簡訊、社交媒體或訪問住家與你聯繫。民眾只能將自己的聯邦醫療保險號碼提供給你的醫生、藥劑師、醫院、健康保險公司，或其他值得信賴的醫療保健提供者。未知來源的簡訊和電子郵件中的鏈接，切勿點擊，並請掛斷陌生電話。

如果不習慣在網上瀏覽計劃資訊，可以選擇與保險經紀人面談。或者利用Medicare.gov 提供的安排電話商談選項。若需了解更多資訊，可上網瀏覽 Medicare.gov ，或參考本報的惠安納健保公司廣告，去電中文專線洽詢。