拒絕接種新冠疫苗被解僱 能否申領失業補助

近來，越來越多的企業及政府部門，規定其員工必須接種新冠疫苗 ，否則將面臨失業的風險。因拒絕接種新冠疫苗而被解雇，員工是否還能申領失業金？

前檢察官、南加州審判出庭律師、亞凱迪亞 副市長鄭博仁律師表示：「事實上，這其實與出租車司機應當有合法駕照 ，沒有本質上的不同」。一旦接種新冠疫苗成為就業的先決條件，即使在可能性很小的情況下，僱員也有可能因無作為或拒絕配合為由，而被拒絕成為「失業人員」。

鄭律師表示，「重要的是每個個案的情況都是不同的，出於醫療與宗教原因，也是有可能被法律允許獲得豁免接種疫苗的。」 關於僱員是如何被通知關於其公司的疫苗接種政策，也是至關重要的。

「我們必須要弄清楚企業是否有制定了明確的政策，且該政策已明確地傳達給各員工，並統一執行、且存有相關記錄。員工是否已經接到關於這項政策的通知，以及員工是否有主觀上無視這項政策的行為。」

作為補充，鄭博仁律師還表示，假如雇主並沒有制定疫苗接種的相關政策，只是單純的告訴了員工要接種疫苗，拒絕接種疫苗的員工是有一定機會，獲得失業補助金的。

根據失業保障局的規定，必須根據具體情況來評估個人是否有權獲得失業救助金。必須對雇主的規定、工作規則、以及需要接種新冠疫苗的原因進行審查核實，且要求明確索賠員工拒絕接種疫苗的具體原因。被解雇的員工是否有資格獲得失業補助金，將取決於未接種疫苗的原因，是否被定性為員工行為不當的事實調查。有關更多勞工法相關諮詢，可聯絡鄭博仁聯合律師事務所華語服務部門，華語專線626-570-8888，或發郵件至華語團隊[email protected]。